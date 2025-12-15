USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Всюду столкновения, всюду беженцы

08:34 1367

Русизи (Руанда). Беженцы из восточной части Демократической Республики Конго, прибывшие после возобновления боевых действий, выстраиваются в очередь у пункта раздачи продовольствия в транзитном лагере

Сидней (Австралия). Нападение на еврейский фестиваль на пляже Бонди. Погибли двенадцать человек, в том числе двое детей. Один из нападавших стоит рядом с другим, лежащим на земле на мосту. Справа - двое пострадавших

Срей Снам (Камбоджа). Женщина держит на руках ребенка в лагере беженцев после эвакуации из-за столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль спорной границы

Кардица (Греция). Протесты фермеров. Тракторы перекрыли автомагистраль за пределами города Кардица

Вашингтон (США). Участники демонстрации у Белого дома протестуют против того, что президент Дональд Трамп не обнародовал материалы дела Джеффри Эпштейна

Калькутта (Индия). Футбольные фанаты, собравшиеся на стадионе на встречу с аргентинцем Лионелем Мессии, остались недовольны организацией мероприятия. Игрок пробыл на стадионе всего-навсего 15 минут, разгневанные болельщики прорвались на поле, начали выламывать кресла и крушить рекламные конструкции

Устек (Чехия). Девушки-ангелы готовятся к традиционному рождественскому полету ангелов над ярмаркой

Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика
01:08 4739
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:23 4744
Всюду столкновения, всюду беженцы
Всюду столкновения, всюду беженцы объектив haqqin.az
08:34 1368
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений что там у соседей?
08:26 2849
Иранцы остались без лекарств и детского питания
Иранцы остались без лекарств и детского питания что там у соседей?
08:07 1509
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 3982
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
14 декабря 2025, 20:14 3517
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже видео; обновлено 01:05
01:05 16686
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе» обновлено 01:27
01:27 5824
Да!
Да! мистерия XXI века
14 декабря 2025, 23:04 5225
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
14 декабря 2025, 17:55 7341

