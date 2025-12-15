Всюду столкновения, всюду беженцы

Русизи (Руанда). Беженцы из восточной части Демократической Республики Конго, прибывшие после возобновления боевых действий, выстраиваются в очередь у пункта раздачи продовольствия в транзитном лагере

Сидней (Австралия). Нападение на еврейский фестиваль на пляже Бонди. Погибли двенадцать человек, в том числе двое детей. Один из нападавших стоит рядом с другим, лежащим на земле на мосту. Справа - двое пострадавших

Срей Снам (Камбоджа). Женщина держит на руках ребенка в лагере беженцев после эвакуации из-за столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль спорной границы

Кардица (Греция). Протесты фермеров. Тракторы перекрыли автомагистраль за пределами города Кардица

Вашингтон (США). Участники демонстрации у Белого дома протестуют против того, что президент Дональд Трамп не обнародовал материалы дела Джеффри Эпштейна

Калькутта (Индия). Футбольные фанаты, собравшиеся на стадионе на встречу с аргентинцем Лионелем Мессии, остались недовольны организацией мероприятия. Игрок пробыл на стадионе всего-навсего 15 минут, разгневанные болельщики прорвались на поле, начали выламывать кресла и крушить рекламные конструкции