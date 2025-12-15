USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Бразильские журналисты превозносят Азербайджан

Рамиль Алиев, собкор
08:43 1423

B Бразилии состоялось мероприятие по случаю 5-летия победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Церемония, организованная бразильской журналисткой Фабианой Джейхан при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, началась с исполнения государственных гимнов двух стран.

Было доведено до внимания поздравительное послание председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова участникам мероприятия по случаю нашей славной Победы. Затем выступившая - заведующая отделом комитета Салхат Аббасова подчеркнула, что победа, одержанная Азербайджаном, принесла в регион мир, справедливость и солидарность, рассказала о поддержке комитетом деятельности соотечественников, проживающих в различных странах мира, реализованных проектах, направленных на укрепление дружественных отношений и популяризацию национально-культурного наследия, выразила бразильским журналистам и активным представителям общественности признательность за участие в мероприятии.

Журналистка Фабиана Джейхан особо отметила, что является первым латиноамериканским представителем медиа, совершившим поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Она говорила о широкомасштабных работах по реконструкции, осуществляемых на этих землях.

Бразильский политолог Жоао Циммер Хавьер довел до внимания историческое значение освобождения культурной столицы Азербайджана Шуши. Он подчеркнул, что эта победа положила конец многолетнему конфликту.

Журналист, парламентский корреспондент Жоао Сильва отметил, что очень рад окончанию многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, началу процесса установления этими странами устойчивого мира. Он констатировал, что этот важный для региона момент позволяет надеяться на стабильное будущее, напомнил, что устойчивый мир повышает благосостояние людей, укрепляет основы более гуманного и безопасного мира. 

Журналистка сайта Radar Digital Brasilia Сильвания Скорцин сказала, что мероприятие является чрезвычайно важным с точки зрения получения большей информации об истории, богатой культуре и красоте Азербайджана.

На мероприятии были показаны фильм «Железный кулак», посвященный памяти героев Отечественной войны, а также видеоролики о богатстве азербайджанской культуры.

Отметим, что церемония широко освещалась более чем в 40 местных медиаорганах Бразилии, включая ведущие сайты, такие как R7.com, O Mundo Diplomático, Istoé, Correio Braziliense.

