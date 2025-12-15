Война идет, люди гибнут

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда, обострившийся с начала этого месяца, привел к гибели 12 камбоджийцев, еще 74 получили ранения. Как передает Khmer Times, об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

Отмечается, что более 400 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В заявлении отмечается, что тайская армия использовала тяжелое вооружение, включая истребители и кассетные бомбы.

Министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские истребители F-16 сбросили бомбы вблизи лагерей беженцев в провинции Сиемреап на северо-западе страны.