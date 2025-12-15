USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Война идет, люди гибнут

заявление министра информации Камбоджи
10:05 375

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда, обострившийся с начала этого месяца, привел к гибели 12 камбоджийцев, еще 74 получили ранения. Как передает Khmer Times, об этом сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра.

Отмечается, что более 400 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В заявлении отмечается, что тайская армия использовала тяжелое вооружение, включая истребители и кассетные бомбы.

Министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские истребители F-16 сбросили бомбы вблизи лагерей беженцев в провинции Сиемреап на северо-западе страны.

Вылавирует ли?
Вылавирует ли?
01:08 4739
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине
14 декабря 2025, 22:23 4744
Всюду столкновения, всюду беженцы
Всюду столкновения, всюду беженцы
08:34 1370
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений
08:26 2850
Иранцы остались без лекарств и детского питания
Иранцы остались без лекарств и детского питания
08:07 1510
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу
14 декабря 2025, 23:20 3983
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
14 декабря 2025, 20:14 3517
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
01:05 16688
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
01:27 5826
Да!
Да!
14 декабря 2025, 23:04 5227
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
14 декабря 2025, 17:55 7341

