Украина и НАТО: уступка есть, прорыва нет

Инициатива Киева отказаться от вступления в НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров. Подобное мнение высказали эксперты по безопасности в беседе с агентством Reuters.

О возможности отказаться от курса на вступление Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности президент Владимир Зеленский заявил накануне переговоров с американской делегацией. Он подчеркнул, что такие гарантии должны быть сопоставимы с обязательствами, закрепленными в статье 5 НАТО о коллективной обороне, в соответствии с которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным», — сказал руководитель исследований в области обороны и внешней политики в американском Институте Като Джастин Логан.

Логан и профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта указали, что перспектива вступления Украины в НАТО уже давно не воспринимается как реалистичная. Михта, в частности, охарактеризовал возможное принятие Киева в альянс как «несущественным вопросом» на текущем этапе.

Иную оценку дал Бретт Бруен – бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы и ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, который назвал потенциальную уступку Украины «значительной и существенной». «Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания, данного украинскому народу», – отметил он.

По мнению Бруена, американский президент Дональд Трамп мог пообещать, в частности, патрулирование воздушного пространства Украины или реакцию на возможное нарушение его авиацией. Он также не исключил, что США способны нарастить военную помощь в случае возобновления войны.

При этом, подчеркнул аналитик, Киеву требуется «больше, чем просто слова». «Ему нужны действия, какой-то элемент, который не позволит Трампу легко уклониться от ответственности в подобных ситуациях», – заключил Бруен.

Украина готова отказаться от стремления вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с самого начала Киев собирался присоединиться к Североатлантическому альянсу, но «некоторые партнеры» из США и Европы не поддержали это намерение.

«Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, подобные статье 5 [устава НАТО], от США и европейских коллег, а также других стран — Канады, Японии — это возможность предотвратить новое российское вторжение. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал Зеленский перед переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине. При этом украинский президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

После переговоров с Зеленским, которые продолжались более пяти часов, Уиткофф сообщил о достижении «значительного прогресса» по мирному плану. Он отметил, что стороны встретятся 15 декабря, чтобы завершить работу над согласованием документа. При этом США и Украина обсуждали скорректированную Киевом версию плана, в которой из 28 пунктов осталось только 20. Зеленский перед переговорами отметил, что документ понравится не всем. «В той или иной версии плана содержится много компромиссов», — подчеркнул он. В то же время, по данным The New York Times, Киев отказался выводить войска из не захваченной части Донбасса и сдавать ее России, как того требует президент РФ Владимир Путин.

Украина с самого начала полномасштабной войны настаивала на членстве в НАТО и подала заявку на ускоренное вступление в альянс. Однако в начале декабря 2025 года генсек военного блока Марк Рютте заявил, что среди членов альянса до сих пор отсутствует единое мнение по этому вопросу. Несмотря на это, администрация США готова предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора, говорили источники Axios. Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Берлине 15 декабря.

В 5 статье устава НАТО речь идет о коллективной защите любого члена альянса, в случае если он подвергнется нападению. При этом нападение на любую страну военного блока рассматривается как агрессия против всего альянса.

