Украина и НАТО: уступка есть, прорыва нет

Инициатива Киева отказаться от вступления в НАТО, вероятно, не окажет существенного влияния на ход мирных переговоров. Подобное мнение высказали эксперты по безопасности в беседе с агентством Reuters.

О возможности отказаться от курса на вступление Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности президент Владимир Зеленский заявил накануне переговоров с американской делегацией. Он подчеркнул, что такие гарантии должны быть сопоставимы с обязательствами, закрепленными в статье 5 НАТО о коллективной обороне, в соответствии с которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным», — сказал руководитель исследований в области обороны и внешней политики в американском Институте Като Джастин Логан.

Логан и профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта указали, что перспектива вступления Украины в НАТО уже давно не воспринимается как реалистичная. Михта, в частности, охарактеризовал возможное принятие Киева в альянс как «несущественным вопросом» на текущем этапе.

Иную оценку дал Бретт Бруен – бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы и ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, который назвал потенциальную уступку Украины «значительной и существенной». «Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания, данного украинскому народу», – отметил он.

По мнению Бруена, американский президент Дональд Трамп мог пообещать, в частности, патрулирование воздушного пространства Украины или реакцию на возможное нарушение его авиацией. Он также не исключил, что США способны нарастить военную помощь в случае возобновления войны.

При этом, подчеркнул аналитик, Киеву требуется «больше, чем просто слова». «Ему нужны действия, какой-то элемент, который не позволит Трампу легко уклониться от ответственности в подобных ситуациях», – заключил Бруен.