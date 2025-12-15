Слова Трампа раскололи Европу

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза стали неожиданностью для европейских столиц, вызвали напряженную дискуссию в структурах Еврокомиссии и усилили разногласия между руководителями стран ЕС, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Американский президент в интервью изданию Politico на прошлой неделе заявил, что из-за катастрофической миграционной политики многие страны Европы в ближайшее время «перестанут быть жизнеспособными». Он также выразил мнение, что «большинство европейских государств разлагаются», отметив, что страны континента много говорят о российско-украинской войне, но при этом «ничего не делают» для ее урегулирования.

Как сообщили Financial Times несколько официальных лиц, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убеждали воздержаться от публичной реакции на высказывания Трампа, чтобы не обострять ситуацию и сохранить участие США в усилиях по урегулированию войны. Вместе с тем, по данным издания, часть высокопоставленных представителей ЕС была возмущена тем, что критика со стороны американского лидера остается без ответа. По оценке FT, сдержанная позиция Брюсселя побудила некоторых европейских руководителей задуматься о возможности обойти Еврокомиссию и наладить прямой диалог с Трампом.

Источники газеты также отмечают, что на реакцию Евросоюза влияет и украинская повестка. По их словам, на прошлой неделе Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросили фон дер Ляйен не отвечать критикой на заявления Трампа.