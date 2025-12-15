USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Слова Трампа раскололи Европу

10:29 506

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Европейского союза стали неожиданностью для европейских столиц, вызвали напряженную дискуссию в структурах Еврокомиссии и усилили разногласия между руководителями стран ЕС, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Американский президент в интервью изданию Politico на прошлой неделе заявил, что из-за катастрофической миграционной политики многие страны Европы в ближайшее время «перестанут быть жизнеспособными». Он также выразил мнение, что «большинство европейских государств разлагаются», отметив, что страны континента много говорят о российско-украинской войне, но при этом «ничего не делают» для ее урегулирования.

Как сообщили Financial Times несколько официальных лиц, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убеждали воздержаться от публичной реакции на высказывания Трампа, чтобы не обострять ситуацию и сохранить участие США в усилиях по урегулированию войны. Вместе с тем, по данным издания, часть высокопоставленных представителей ЕС была возмущена тем, что критика со стороны американского лидера остается без ответа. По оценке FT, сдержанная позиция Брюсселя побудила некоторых европейских руководителей задуматься о возможности обойти Еврокомиссию и наладить прямой диалог с Трампом.

Источники газеты также отмечают, что на реакцию Евросоюза влияет и украинская повестка. По их словам, на прошлой неделе Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросили фон дер Ляйен не отвечать критикой на заявления Трампа.

Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика
01:08 4740
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:23 4747
Всюду столкновения, всюду беженцы
Всюду столкновения, всюду беженцы объектив haqqin.az
08:34 1371
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений что там у соседей?
08:26 2856
Иранцы остались без лекарств и детского питания
Иранцы остались без лекарств и детского питания что там у соседей?
08:07 1510
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 3984
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
14 декабря 2025, 20:14 3517
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже видео; обновлено 01:05
01:05 16691
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе» обновлено 01:27
01:27 5827
Да!
Да! мистерия XXI века
14 декабря 2025, 23:04 5228
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
14 декабря 2025, 17:55 7341

ЭТО ВАЖНО

Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика
01:08 4740
Запутанная ситуация в Украине
Запутанная ситуация в Украине чешский политолог Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:23 4747
Всюду столкновения, всюду беженцы
Всюду столкновения, всюду беженцы объектив haqqin.az
08:34 1371
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений
Рекорды Турции: тихо, без громких заявлений что там у соседей?
08:26 2856
Иранцы остались без лекарств и детского питания
Иранцы остались без лекарств и детского питания что там у соседей?
08:07 1510
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 3984
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль?
Курдские боевики уходят. Кто установит контроль? горячая тема
14 декабря 2025, 20:14 3517
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже видео; обновлено 01:05
01:05 16691
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе»
Переговоры в Берлине: американцы заявили о «значительном прогрессе» обновлено 01:27
01:27 5827
Да!
Да! мистерия XXI века
14 декабря 2025, 23:04 5228
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана
Армения не будет покупать нефть у Азербайджана Считает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан
14 декабря 2025, 17:55 7341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться