В Азербайджане устанавливают крупнейшие в регионе системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей

Крупнейшие в СНГ центры хранения энергии на основе аккумуляторных батарей будут введены в эксплуатацию в Апшеронском и Агдашском районах в течение нескольких месяцев.

Процесс создания компанией «Азерэнержи» крупномасштабных систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей для динамичного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане продолжается быстрыми темпами. Эти энергетические объекты, являющиеся крупнейшими системами хранения энергии на основе аккумуляторных батарей по мощности и объему во всем СНГ, строятся на территории подстанции 500 кВ «Апшерон» вблизи столицы, а также подстанции 220 кВ «Агдаш», расположенной в центральной части страны.

В эти дни в Азербайджан уже доставлена первая партия аккумуляторных систем хранения энергии для центров общей мощностью 250 мегаватт и энергоемкостью 500 мегаватт-часов. Оборудование, собранное по заказу на китайском заводе Great Power, было погружено на суда и доставлено через Тихий океан, Индийский океан, Мертвое море, Суэцкий канал, Средиземное и Эгейское моря в турецкий порт Гемлик, а оттуда по суше через Турцию и Грузию в Азербайджан.

Системы хранения энергии, каждая весом 36 тонн, были доставлены в назначенные места под надзором полиции и установлены. 15 процентов систем хранения уже доставлены в Азербайджан, а оставшиеся 85 процентов будут доставлены и установлены к апрелю следующего года.

Отметим, что создание компанией «Азерэнержи» центров хранения энергии имеет стратегическое значение с точки зрения повышения стабильности энергосистемы, поддержания стабильности частоты, балансировки колебаний в энергосистемах, покрытия пиковых нагрузок, сглаживания графика нагрузки в часы спада солнечной энергии и восстановления энергосистемы с нуля в случае аварии. Эти системы не только укрепят энергетическую независимость Азербайджана, но и обеспечат надежную работу азербайджанской энергосети как параллельно с соседними странами, так и в автономном режиме.