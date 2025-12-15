«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом

Известный правыми взглядами Хосе Антонио Каст победил левого кандидата Жанетт Хару во втором туре президентских выборов в Чили. Он набрал более 58% голосов против 42% у своей соперницы. Это самый резкий сдвиг Чили вправо со времен окончания военной диктатуры в 1990 году, отмечает Reuters.

Правый политик Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили 15 декабря, передает Reuters. Каст набрал более 58% голосов во втором туре выборов, опередив левого кандидата Жанетт Хару, которая набрала 42% и быстро признала свое поражение. Каст воспользовался опасениями избирателей по поводу роста преступности и миграции, пишет агентство. Первый тур выборов прошел 16 ноября.

Это самый резкий сдвиг Чили вправо со времен окончания военной диктатуры в 1990 году, отмечает агентство. На протяжении своей многолетней политической карьеры Каст неизменно придерживался жестких правых взглядов. Он предлагал построить пограничные стены, направить военных в районы с высоким уровнем преступности и депортировать всех нелегальных мигрантов в стране, напоминает Reuters.

По оценке агентства, победа Каста на президентских выборах в Чили стала очередным успехом правых сил в Латинской Америке. Президент Чили присоединился к Даниэлю Нобоа из Эквадора, Наибу Букеле из Сальвадора и Хавьеру Милею из Аргентины. В октябре избрание центриста Родриго Паса положило конец почти двадцатилетнему правлению социалистов в Боливии.

Для Каста нынешние президентские выборы стали третьей попыткой баллотироваться на пост президента. В 2021 году он потерпел поражение во втором туре президентских выборов от левого президента Габриэля Борича. Когда-то многие чилийцы считали Каста слишком радикальным, но теперь он привлекает все больше избирателей, обеспокоенных преступностью и иммиграцией.

Безоговорочная победа Каста даже в тех регионах Чили, которые традиционно голосуют за левых кандидатов, была обусловлена тем, что избиратели отвергли Жаннет Хару, которую многие считали слишком радикальным кандидатом из-за ее членства в Коммунистической партии, сказала политолог из Чилийского университета Клаудия Хейсс. В воскресенье вечером сторонники Каста пришли в предвыборный штаб избранного президента в Сантьяго, размахивая флагами Чили. Некоторые были в красных кепках с надписью «Сделаем Чили снова великой».

Чили остается одной из самых безопасных стран в Латинской Америке, но в последние годы здесь наблюдается всплеск насильственных преступлений, пишет Reuters. В стране укоренились организованные преступные группировки, которые наживаются на проницаемости границ страны с Перу и Боливией, а также на крупных международных морских портах и на потоке мигрантов, подверженных риску торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

Согласно правительственным данным, подавляющее большинство нелегальных мигрантов в Чили в последние годы прибыло из Венесуэлы. Выборная программа Каста включала в себя создание полицейского подразделения по образцу Службы иммиграции и таможенного контроля США для быстрого задержания и высылки нелегальных мигрантов из страны. Он также заявил о необходимости значительного сокращения государственных расходов.