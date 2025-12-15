Камала Харрис готовит возвращение в Белый дом

Бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост на выборах 2028 года и уже предпринимает первые шаги по подготовке к предвыборной кампании. Об этом сообщает портал Axios.

На прошлой неделе Камала Харрис сделала ряд шагов, которые в Демократической партии рассматривают как начало ее новой президентской кампании. Так, выступая в пятницу перед Национальным комитетом партии в Лос-Анджелесе (Калифорния), бывший вице-президент отошла от риторики своей первой кампании, в которой поддерживала политику Джо Байдена, и открыто раскритиковала обе партии. Она подчеркнула, что ни демократы, ни республиканцы не оправдали доверия общественности, а правительство не смогло удовлетворить потребности граждан. После речи несколько членов комитета сообщили Axios, что хотели бы видеть Харрис кандидатом от Демпартии на выборах 2028 года.

Помимо этого, Харрис активно расширила тур в поддержку своей книги «107 дней», включив выступления в Южной Каролине – ключевом штате на праймериз демократов, – а также в городах с высокой долей афроамериканского населения. По данным портала, она продолжает пользоваться значительной поддержкой афроамериканской общины, голоса которой могут оказать решающее влияние на выдвижение кандидата от Демократической партии.

На прошлогодних президентских выборах Харрис, представлявшая Демпартию, уступила действующему президенту США Дональду Трампу.