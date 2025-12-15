USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой

обновлено 17:41
Инара Рафикгызы
17:41 4672

В результате совместных действий сотрудников прокуратуры Билясуварского района и районного отдела полиции был установлен факт умышленного убийства жительницы села Исметли Билясуварского района Алмаз Джафаровой, 1955 года рождения. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

«В ходе проведенных многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гасым Гасанов (2000 года рождения) и его сестра, Гюльбениз Гасанзаде (1995 года рождения), действуя по предварительному сговору, 3 ноября текущего года умышленно лишили жизни Алмаз Джафарову в ее доме, задушив подушкой.

По данному факту в прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.1 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Гасым Гасанов и Гюльбениз Гасанзаде задержаны сотрудниками полиции, переданы следствию и по решению районной прокуратуры привлечены в качестве подозреваемых», - отмечается в заявлении.

*** 11:05 

Выяснилось, что умершая в прошлом месяце якобы от гипертонического криза 72-летняя жительница села Исметли Билясуварского района Алмаз Джафарова на самом деле была убита.

Как сообщает haqqin.az, женщина, умершая, как заявлялось, от кровоизлияния в мозг, была похоронена. Однако у правоохранителей возникли подозрения по поводу причины смерти женщины. В результате принятых правоохранителями мер стало известно, что на самом деле А.Джафарову задушили.

Полиция задержала двух подозреваемых: 30-летнюю невестку А.Джафаровой, Гюльбениз Гасанзаде, и ее 25-летнего брата Гасыма Гасанова.

Расследование продолжается.

