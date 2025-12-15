Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ

Силы обороны Украины в ночь на понедельник нанесли удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, где были зафиксированы сильные взрывы и разгорелся крупный пожар. Об этом сообщили Генштаб ВСУ и Силы специальных операций (ССО).

«С целью снижения возможностей россиян по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект РФ – Астраханский газоперерабатывающий завод», – говорится в сообщении украинского Генштаба в Telegram.

Как уточняется, в результате атаки на территории предприятия произошли взрывы и возник масштабный пожар.

В ССО сообщили, что операция проводилась совместно с подразделениями Сил беспилотных систем.

«В ночь на 15 декабря 2025 года подразделениями «deep strike» Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем поражен Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий «Газпрому» и расположенный в Астраханской области, у Каспийского моря», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Астраханский ГПЗ относится к числу ключевых объектов нефтегазового сектора России. Предприятие занимается переработкой природного газа и газового конденсата с выпуском бензина, дизельного топлива и мазута, которые, как утверждается, используются в военных целях. Кроме того, завод ежегодно производит до 3,5 млн тонн серы, применяемой предприятиями российского ВПК при изготовлении взрывчатых веществ.