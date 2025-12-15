USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

обновлено 12:39
12:39 3578

Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала видеокадры задержания бывшего главы Исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева.

*** 11:49

Служба государственной безопасности (СГБ) распространила информацию в связи с бывшим главой Исполнительной власти Балакенского района Исламом Рзаевым.

«В ходе проведенных СГБ комплексных оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Ислам Рзаев Вахид оглы, занимавший должность главы Исполнительной власти Балакенского района, в период своей деятельности, используя служебное положение, присвоил в крупном размере вверенное ему чужое имущество и совершил многочисленные коррупционные преступления.

Установлено, что Ислам Рзаев, находясь в должности главы Исполнительной власти Балакенского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, присвоил финансовые средства, выделенные из государственного бюджета на оказание помощи безработным и малообеспеченным лицам, а также на проведение ремонтно-строительных и благоустроительных работ на территории района, не обеспечил расходование этих средств по целевому назначению, а также получал взятки от должностных лиц и предпринимателей.

По данному факту в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия», - сообщили в СГБ.

СГБ задержала Ислама Рзаева в конце октября этого года. Вслед за этим президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил его от должности главы ИВ Балакенского района.

Рзаеву предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата средств в крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, а также повторно) УК Азербайджана.

Сабаильский районный суд арестовал Рзаева на четыре месяца. 

