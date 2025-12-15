Казахстан рассматривает увеличение транзита нефти по БТД

Объем транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) по итогам 2025 года составит порядка 1,5 млн тонн, что соответствует планам, утвержденным в начале года. Об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По словам министра, отклонений от утвержденного плана не зафиксировано, и данный показатель будет полностью выполнен. На 2026 год также запланирована транспортировка 1,5 млн тонн нефти по маршруту БТД, при этом глава ведомства выразил надежду на возможное превышение этого объема.

Ерлан Аккенженов также отметил, что в перспективе договоренности между КазМунайГаз и SOCAR предусматривают поставки до 2,2 млн тонн нефти в год по данному направлению, что расширяет потенциал использования Баку–Тбилиси–Джейхан как важного экспортного маршрута для каспийской нефти.