USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Казахстан рассматривает увеличение транзита нефти по БТД

12:19 420

Объем транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) по итогам 2025 года составит порядка 1,5 млн тонн, что соответствует планам, утвержденным в начале года. Об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По словам министра, отклонений от утвержденного плана не зафиксировано, и данный показатель будет полностью выполнен. На 2026 год также запланирована транспортировка 1,5 млн тонн нефти по маршруту БТД, при этом глава ведомства выразил надежду на возможное превышение этого объема.

Ерлан Аккенженов также отметил, что в перспективе договоренности между КазМунайГаз и SOCAR предусматривают поставки до 2,2 млн тонн нефти в год по данному направлению, что расширяет потенциал использования Баку–Тбилиси–Джейхан как важного экспортного маршрута для каспийской нефти.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4351
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4482
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 687
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1242
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3582
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5881
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1110
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1789
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4307
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2451
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2954

ЭТО ВАЖНО

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4351
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4482
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 687
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1242
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3582
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5881
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1110
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1789
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4307
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2451
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2954
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться