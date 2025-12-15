Азербайджанцы в Силиконовой долине

USD 1.7000
Как уже сообщал haqqin.az, в рамках визита в США делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым провела ряд встреч с представителями государственных структур и крупных технологических компаний (подробнее см. по ссылке: https://haqqin.az/newsarchive/368619). 

В рамках визита азербайджанской делегации в США состоялась встреча с основателем, председателем и генеральным исполнительным директором глобальной компании по управлению инвестициями в инфраструктуру - Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси, глобальным руководителем по формированию капитала Эриком Варвелом и генеральным управляющим директором компании BlackRock Джудом Абдель Маджидом.

На встрече были обсуждены вопросы развития Среднего коридора и возможности, которые создают в регионе цифровая трансформация и энергетические проекты. Состоялся также обмен мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сферах транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров.

***

В ходе визита в США азербайджанская делегация встретилась со старшим вице-президентом компании AMD Дэвидом Ваном.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения возможностей Азербайджана в области искусственного интеллекта и превращения его в региональный цифровой центр. Состоялся обмен мнениями о совместных с AMD центрах искусственного интеллекта, исследовательских и образовательных инициативах, а также о долгосрочном стратегическом сотрудничестве и возможностях совместных инвестиций.

***

В США прошла также встреча с директором компании Meta по глобальным связям Молли Монтгомери. Был проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества Азербайджана с Meta в области цифрового управления и внедрения инновационных решений, а также о совместных проектах, направленных на развитие региональной цифровой экосистемы.

***

Делегация Азербайджана также встретилась с руководителем Центра глобального и онлайн-образования (CGOE) при Стэнфордской инженерной школе Кариссой Литл и профессором Стэнфордского университета Марко Павоне.

На встрече были обсуждены возможности укрепления сотрудничества в области искусственного интеллекта, развития талантов и инновационных экосистем.

***

В рамках визита в США министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с руководителем офиса прикладных исследований компании OpenAI Борисом Пауэром.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области создания суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта, совместных инновационных и исследовательских инициатив, образования и подготовки кадров, а также решений в области искусственного интеллекта, адаптированных к локальным требованиям.

***

Азербайджанская делегация встретилась в США и с вице-президентом компании NVIDIA по глобальным инициативам в области искусственного интеллекта Калистой Редмонд.

Основное внимание на встрече было уделено возможностям создания в рамках сотрудничества между Азербайджаном и NVIDIA суверенных национальных платформ искусственного интеллекта и модернизации государственных услуг на основе высокопроизводительных вычислительных мощностей. Кроме того, состоялся обмен мнениями об основных элементах и участниках суверенной экосистемы ИИ, развитии стартапов, подготовке кадров в области искусственного интеллекта и совместных инициативах по применению технологий NVIDIA в стратегических областях.

***

В рамках визита в США состоялась встреча с руководителем компании Apple по корпоративным связям с правительственными органами Джейсоном Лундгардом.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области цифровой трансформации и инноваций, состоялся обмен мнениями о совместных проектах, направленных на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр с помощью Apple Developer Academy и других инициатив в области образования, инновационной экосистемы и программ развития.

***

В Сан-Франциско состоялась встреча с представителями стартап-сообщества, проживающими в Силиконовой долине США, и азербайджанцами, работающими в технологических компаниях.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о вкладе, который они могут внести в развитие цифрового сектора в нашей стране, а также об их возможной поддержке со стороны Азербайджана.

