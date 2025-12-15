Запускается кобрендовая карта «ABB–Карабах»

В церемонии подписания документа приняли участие председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов и президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гeзель. В рамках мероприятия также был представлен дизайн кобрендовой карты «ABB–Карабах».

В ближайшие месяцы карта будет выведена на рынок в премиальном и стандартном форматах и предложит клиентам ряд преимуществ. В соответствии с передовым международным опытом кобрендовых карт их держатели получают возможности встреч с игроками команды, просмотра матчей в специальных зонах стадиона, дополнительный кешбэк при оплате, специальные скидки в различных торговых и сервисных точках, а также другие привилегии.

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил, что кобрендовая карта «ABB–Карабах» еще больше укрепит связь болельщиков с родной командой: «Каждая операция по этой карте будет дарить нашим людям эмоции «Карабаха», добавляя особую ценность в их повседневную жизнь. Эта карта откроет новую страницу и в культуре коммуникации Банка ABB со своими клиентами, и футбольного клуба «Карабах» со своими болельщиками».

Президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гeзель подчеркнул: «Наше партнерство с Банком ABB началось летом текущего года и за короткий срок наполнилось реальным содержанием. Кобрендовая карта «ABB–Карабах» станет для наших болельщиков практичным инструментом, используемым в повседневной жизни и одновременно усиливающим чувство приверженности клубу».

Подробную информацию о продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, а также в Информационном центре по номеру 937 и на официальных страницах банка в социальных сетях.