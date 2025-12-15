USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Найдены мертвыми известный режиссер и его жена

12:40

Известный режиссер и актер Роб Райнер и его супруга Мишель найдены мертвыми в доме в Лос-Анджелесе, принадлежащем Райнеру. Об этом сообщил на условиях анонимности представитель правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования, передает Deutsche Welle.

По его словам, следствие предполагает, что обе жертвы получили ножевые ранения. Следователи допрашивают одного из членов семьи.

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что получила вызов о необходимости оказания неотложной медицинской помощи вскоре после 15:30 и обнаружила в доме 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину без признаков жизни. В марте Райнеру исполнилось 78 лет.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бланд сообщил, что детективы подразделения по расследованию ограблений и убийств изучают обстоятельства «предполагаемого убийства» в доме Райнера. Власти пока официально не подтвердили личности погибших. Дом находится в престижном районе Брентвуд на западе города, где проживают многие знаменитости.

Райнер, один из известных режиссеров Голливуда, создал ряд знаковых фильмов 1980-х и 1990-х годов, включая «Это Spinal Tap», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста». Ранее он приобрел известность благодаря роли Митхеда в телесериале 1970-х годов «Все в семье», где снимался вместе с Кэрроллом О’Коннором. За эту работу он был удостоен двух премий «Эмми». С 1989 года был женат на фотографе Мишель Сингер Райнер, с которой познакомился во время работы над фильмом «Когда Гарри встретил Салли». У супружеской пары трое детей.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29

