Найдены мертвыми известный режиссер и его жена

Известный режиссер и актер Роб Райнер и его супруга Мишель найдены мертвыми в доме в Лос-Анджелесе, принадлежащем Райнеру. Об этом сообщил на условиях анонимности представитель правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования, передает Deutsche Welle.

По его словам, следствие предполагает, что обе жертвы получили ножевые ранения. Следователи допрашивают одного из членов семьи.

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что получила вызов о необходимости оказания неотложной медицинской помощи вскоре после 15:30 и обнаружила в доме 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину без признаков жизни. В марте Райнеру исполнилось 78 лет.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бланд сообщил, что детективы подразделения по расследованию ограблений и убийств изучают обстоятельства «предполагаемого убийства» в доме Райнера. Власти пока официально не подтвердили личности погибших. Дом находится в престижном районе Брентвуд на западе города, где проживают многие знаменитости.

Райнер, один из известных режиссеров Голливуда, создал ряд знаковых фильмов 1980-х и 1990-х годов, включая «Это Spinal Tap», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста». Ранее он приобрел известность благодаря роли Митхеда в телесериале 1970-х годов «Все в семье», где снимался вместе с Кэрроллом О’Коннором. За эту работу он был удостоен двух премий «Эмми». С 1989 года был женат на фотографе Мишель Сингер Райнер, с которой познакомился во время работы над фильмом «Когда Гарри встретил Салли». У супружеской пары трое детей.