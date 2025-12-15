Мобильные операторы Азербайджана зарабатывают все больше

Доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане за январь–ноябрь текущего года составили 1 млрд 166,3 млн манатов, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Азербайджана.

В ноябре доходы от услуг мобильной связи достигли 114,1 млн манатов, что на 6% меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.

По итогам 2024 года доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов, что на 6,7% превысило уровень 2023 года.