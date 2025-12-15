USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Мобильные операторы Азербайджана зарабатывают все больше

12:48 876

Доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане за январь–ноябрь текущего года составили 1 млрд 166,3 млн манатов, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Азербайджана.

В ноябре доходы от услуг мобильной связи достигли 114,1 млн манатов, что на 6% меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.

По итогам 2024 года доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов, что на 6,7% превысило уровень 2023 года.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4369
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4483
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 695
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1254
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3599
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5881
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1117
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1791
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4308
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2457
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2961

