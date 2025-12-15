Медиамагната признали виновным. Ему грозит пожизненное

Как сообщает BBC, по этому закону Лая могут приговорить к пожизненному заключению. Приговор ожидается в январе. «Нет сомнений», что Лай «на протяжении многих лет своей взрослой жизни питал неприязнь и ненависть к» Китаю, заявила судья в переполненном зале суда, в то время как медиамагнат, одетый в светло-зеленый джемпер и серый пиджак, сидел, скрестив руки.

Высокий суд Гонконга признал бизнесмена и активиста демократического движения Джимми Лая виновным в сговоре с иностранными силами и публикации подрывных материалов — в соответствии с новым законом о национальной безопасности, по которому власти Китая арестовали его пять лет назад.

78-летний Лай, основатель уже закрытой газеты Apple Daily и один из самых видных критиков руководства Компартии Китая, столкнулся с рядом судебных разбирательств, включая дела в рамках масштабного законодательства о безопасности, которое СМИ называют ответом Пекина на массовые протесты в Гонконге в 2019-2020 годах.

Предварительное слушание, на котором Лай сможет ходатайствовать о смягчении наказания, назначено на 12 января. Медиамагнат, страдающий диабетом и другими заболеваниями, не признал вину по всем трем пунктам обвинения — одному пункту о сговоре с целью публикации подстрекательских материалов и двум пунктам о сговоре с иностранными силами.

Вердикт суда может привести к новому витку дипломатической напряженности, прогнозирует Reuters. Западные государства, в том числе США и Великобритания, а также правозащитные организации называли дело Лая «политически мотивированным» и призывали к немедленному освобождению медиамагната. Президент США Дональд Трамп говорил о Лае на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в октябре, заявляя, что сделает все возможное, чтобы «спасти» медиамагната.

Правительство Китая и власти Гонконга заявляют, что судебный процесс был справедливым, а закон о национальной безопасности обеспечивает равные права для всех. Они также сказали, что никакие свободы не являются абсолютными, когда речь идет о защите национальной безопасности.

Семья Лая в свою очередь заявляла, что здоровье медиамагната ухудшилось после более чем 1800 дней одиночного заключения. Он страдает не только диабетом, но и высоким кровяным давлением и учащенным сердцебиением.

Лай был арестован в рамках нового закона о национальной безопасности в августе 2020 года. На момент ареста 71-летний издатель уже был фигурантом другого уголовного дела. Он заявлял, что готов к тюремному заключению за свои взгляды и поддержку оппозиции. СМИ оценивали состояние бизнесмена в миллиард долларов. Лай родился на юге Китая. Его семья потеряла состояние после прихода к власти коммунистов в 1949 году. Лай заработал первые деньги в производстве одежды и построил успешный бизнес, после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году стал критиковать власти. Под давлением продал бизнес, сосредоточившись на издании оппозиционных газет и журналов в Гонконге.