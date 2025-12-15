USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:56 1118

Радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA) MURAD 100-A, произведенный турецкой компанией ASELSAN, прошел испытания на беспилотниках AKINCI и KIZILELMA, а также на истребителе F-16 Block 30. Таким образом, Турция вошла в число немногих стран, способных самостоятельно производить AESA-радары.

С внедрением нового радара MURAD обнаружение турецких БПЛА и истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Турции, станет значительно сложнее. Кроме того, оснащение F-16 этим радаром позволит довести их до уровня истребителей поколения 4,5.

Радар MURAD AESA обеспечит одновременное обнаружение и сопровождение множества целей как для F-16, так и для KIZILELMA. Если ранее F-16 могли обнаруживать цели на дистанции около 20 км, то теперь этот показатель возрастет до 200–300 км. Военные эксперты отмечают, что данный радар обеспечит ВВС Турции серьезное преимущество при выполнении миссий «воздух–земля».

Отметим, что AESA-радары были впервые разработаны в США в 1961 году и со временем стали незаменимым элементом современных армий. Они обеспечивают многоцелевое сопровождение воздушных и наземных объектов, SAR-визуализацию, обнаружение движущихся наземных и воздушных целей, высокоточные измерения дальности и расширенные возможности картографирования. По сравнению с традиционными радарами AESA-системы способны сканировать большие расстояния и более широкие площади.

В настоящее время AESA-радары применяются на истребителях четвертого и пятого поколений. В частности, для самолетов пятого поколения они являются одним из ключевых элементов, обеспечивающих малозаметность наряду с внешним покрытием и авионикой. Благодаря принципу работы AESA применение электронных помех против таких радаров существенно затруднено.

Ранее Военно-морские силы Турции уже познакомились с технологией AESA, интегрированной в боевые корабли с использованием радара ÇAFRAD производства ASELSAN. Теперь же ВВС Турции получили радар Murad AESA, также разработанный ASELSAN. Ранее MURAD был испытан на БПЛА Akıncı компании Baykar, а несколько дней назад прошел испытания на беспилотном боевом самолете Bayraktar Kızılelma отечественного производства, а также на модернизированном в рамках проекта Özgür-2 истребителе F-16 Block 30.

Отметим, что, начав производство собственных AESA-радаров, Турция присоединилась к таким странам, как США, Франция, Великобритания, Китай и Япония. США используют AESA-радары серии APG на истребителях пятого поколения F-35 и F-22, а также на новых версиях F-18, F-15 и F-16 Viper. Великобритания, Германия, Италия и Испания применяют радары Captor на Eurofighter Typhoon, Франция оснащает истребители Rafale радарами RB2, а Япония использует AESA-радары на самолетах Mitsubishi F-2. С радарами Murad производства ASELSAN Турция стала одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих AESA-радары.

