Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Предупреждение синоптиков

обновлено 13:59
13:59 896

В районах Азербайджана с 16 по 17 декабря временами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

На отдельных территориях возможны ливни. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед. Возможно увеличение водности рек, протекающих через территории Губа-Хачмазского и Ленкорань-Астаринского регионов.

* * * 13:02

В Баку и на Апшеронском полуострове 16 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах временами ожидается дождь. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны ливни. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 10-13° мороза, днем 2-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4376
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4484
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 697
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1261
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3604
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5881
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1119
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1791
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4308
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2459
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2963

