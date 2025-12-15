Предупреждение синоптиков

На отдельных территориях возможны ливни. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед. Возможно увеличение водности рек, протекающих через территории Губа-Хачмазского и Ленкорань-Астаринского регионов.

В районах Азербайджана с 16 по 17 декабря временами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

* * * 13:02

В Баку и на Апшеронском полуострове 16 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах временами ожидается дождь. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны ливни. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 10-13° мороза, днем 2-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.