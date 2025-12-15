USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

В Азербайджане создана система «Единое окно»

новость дополнена 13:40
13:40 1262

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по цифровизации деятельности в сфере импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.

Согласно документу, в стране будет создана информационная система «Единое окно», нацеленная на совершенствование механизмов государственного управления в сфере регулирования внешней торговли и обеспечение эффективной координации деятельности государственных органов.

Новая система предусматривает создание полностью цифровой среды на основе единой точки доступа для операций импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики, а также внедрение «умной» системы управления грузопотоками.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4378
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4484
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 697
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1263
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3606
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5881
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1119
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1791
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4309
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2459
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2963

