Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро

Цены на нефть снова пошли вверх на фоне перебоев с поставками, вызванных обострением напряженности между США и Венесуэлой, несмотря на опасения избыточного предложения и возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,33, или 0,54%, до $61,45 за баррель, а контракты WTI подорожали на $0,31 цент, или 0,54%, до $57,75 за баррель. На предыдущей неделе оба сорта подешевели более чем на 4% из-за опасений избытка предложения в 2026 году.

«Мирные переговоры между Россией и Украиной колеблются между оптимизмом и осторожностью, тогда как напряженность между Венесуэлой и США растет, вызывая опасения относительно возможных перебоев в поставках. Тем не менее, учитывая отсутствие четкого направления развития рынков, беспокойство относительно избытка предложения остается сильным, и, если геополитические риски не обострятся резко, в начале следующего года цена на нефть WTI может упасть ниже $55», — заявил старший экономист NLI Research Institute Цуйоши Уэно.

Согласно данным СМИ, экспорт венесуэльской нефти резко сократился после того, как США задержали танкер и ввели новые санкции против судоходных компаний и судов, работающих с латиноамериканским производителем. Рынок внимательно следит за последствиями этих мер: Reuters отмечает, что США намерены перехватывать больше танкеров с венесуэльской нефтью, усиливая давление на президента Николаса Мадуро.

