Новые обвинения экс-президенту

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в отношении которого после попытки ввести в стране военное положение (ВП) ведется расследование по подозрению в мятеже и госизмене, пытался подтолкнуть Северную Корею к военной агрессии. Об этом сообщил на брифинге спецпрокурор Чо Ын Сок, который ведет дело о военном положении в Республике Корея (РК) в декабре 2024 года. Слова спецпрокурора приводит Reuters.

Юн Сок Ёль надеялся таким образом оправдать объявление режима ВП и устранить политических оппонентов, заявил Чо Ын Сок.

Команда спецпрокурора предъявила обвинения 24 лицам, включая экс-президента и пятерых бывших членов Кабмина, в связи с их предполагаемым участием в мятеже. По версии правоохранителей, Юн Сок Ёль приказал запустить дроны в сторону Северной Кореи, чтобы спровоцировать боевые действия и использовать их в качестве предлога для введения военного положения в Республике Корея. Южнокорейские дроны разбились недалеко от столицы КНДР Пхеньяна. Юн «принес пользу врагу» посредством передачи военных данных, считает следствие. Чо считает, что Юн стремился к монополизации, «захватив законодательную и судебную власть с помощью мобилизации военных сил».

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране военного положения, обосновав этот шаг «антигосударственной деятельностью» оппозиции. Однако парламент страны отказался утвердить это решение, и на следующее утро главе государства пришлось отменить его. Депутаты 14 декабря 2024 года объявили Юну импичмент. В начале апреля 2025 года решение утвердил Конституционный суд страны. Юн Сок Ёль был арестован 15 января со второй попытки - первая не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны. Сначала суд постановил арестовать экс-главу государства, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. Политик остается под следствием.