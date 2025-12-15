USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Новые обвинения экс-президенту

13:25 466

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в отношении которого после попытки ввести в стране военное положение (ВП) ведется расследование по подозрению в мятеже и госизмене, пытался подтолкнуть Северную Корею к военной агрессии. Об этом сообщил на брифинге спецпрокурор Чо Ын Сок, который ведет дело о военном положении в Республике Корея (РК) в декабре 2024 года. Слова спецпрокурора приводит Reuters.

Юн Сок Ёль надеялся таким образом оправдать объявление режима ВП и устранить политических оппонентов, заявил Чо Ын Сок.

Команда спецпрокурора предъявила обвинения 24 лицам, включая экс-президента и пятерых бывших членов Кабмина, в связи с их предполагаемым участием в мятеже. По версии правоохранителей, Юн Сок Ёль приказал запустить дроны в сторону Северной Кореи, чтобы спровоцировать боевые действия и использовать их в качестве предлога для введения военного положения в Республике Корея. Южнокорейские дроны разбились недалеко от столицы КНДР Пхеньяна. Юн «принес пользу врагу» посредством передачи военных данных, считает следствие. Чо считает, что Юн стремился к монополизации, «захватив законодательную и судебную власть с помощью мобилизации военных сил».

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране военного положения, обосновав этот шаг «антигосударственной деятельностью» оппозиции. Однако парламент страны отказался утвердить это решение, и на следующее утро главе государства пришлось отменить его. Депутаты 14 декабря 2024 года объявили Юну импичмент. В начале апреля 2025 года решение утвердил Конституционный суд страны. Юн Сок Ёль был арестован 15 января со второй попытки - первая не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны. Сначала суд постановил арестовать экс-главу государства, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. Политик остается под следствием.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4384
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 699
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1264
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3608
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5882
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1120
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1792
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4310
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2463
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2965

