Армения ждет зерно через Азербайджан

В ближайшее время в Армению поступят новые партии зерновых, которые будут доставлены транзитом через территорию Азербайджана и Грузии. Об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

По его словам, грузы уже находятся в пути. Информацию о точных сроках доставки в Ереван, а также о странах происхождения зерна министр пообещал представить позднее.

«Когда груз будет доставлен, я представлю данные в тоннах», — отметил Папоян.

Комментируя возможность поставок нефтепродуктов из Азербайджана, глава ведомства подчеркнул, что соответствующая информация будет обнародована только после их фактической доставки в Армению.

Ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, который проследовал через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Объем поставки составил около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Транзит стал возможен после снятия Азербайджаном ограничений на транзитные грузоперевозки.