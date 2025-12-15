USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Армения ждет зерно через Азербайджан

13:28 444

В ближайшее время в Армению поступят новые партии зерновых, которые будут доставлены транзитом через территорию Азербайджана и Грузии. Об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

По его словам, грузы уже находятся в пути. Информацию о точных сроках доставки в Ереван, а также о странах происхождения зерна министр пообещал представить позднее.

«Когда груз будет доставлен, я представлю данные в тоннах», — отметил Папоян.

Комментируя возможность поставок нефтепродуктов из Азербайджана, глава ведомства подчеркнул, что соответствующая информация будет обнародована только после их фактической доставки в Армению.

Ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, который проследовал через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Объем поставки составил около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Транзит стал возможен после снятия Азербайджаном ограничений на транзитные грузоперевозки.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4390
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 700
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1268
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3613
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1122
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1792
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2464
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2966

ЭТО ВАЖНО

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4390
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 700
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1268
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3613
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1122
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1792
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2464
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться