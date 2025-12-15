USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Что думают украинцы о Зеленском, «мирном плане» и окончании войны

данные соцопроса
13:36 676

Президенту Украины Владимиру Зеленскому по состоянию на конец ноября - начало декабря 2025 года доверяют 61% украинцев, не доверяют 32%. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 26 ноября-13 декабря.

Сообщается, что баланс доверия-недоверия составляет +29%. Социологи отмечают, что в начале октября показатели доверия к президенту в Украине были почти идентичны.

В то же время показатели доверия к президенту динамичны. Среди респондентов, которых мы опросили в ноябре (26-30 ноября), Зеленскому доверяли 49%, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря), – 63% (а в неделю 8-13 декабря – 65%).

* * *

Три четверти украинцев выступают против «мирного плана», который среди прочего будет включать вывод войск из Донбасса, ограничение численности украинской армии и не будет содержать конкретных гарантий безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 26 ноября – 13 декабря. «Российский план остается категорически неприемлемым – 75% украинцев считают его совершенно неприемлемым (столько же было в сентябре 2025 года). Только 17% украинцев готовы на «российскую версию мира» (столько же было ранее)», - сообщают в КМИС.

В то же время 72% украинцев (социологи акцентируют, что преимущественно без энтузиазма), готовы одобрить план Европы и Украины, и только 14% категорически отвергают его.

В КМИС отмечают, что в рамках опроса подготовили две сокращенные версии «мирного плана». Один из них был условным планом Европы и Украины, а другой — условным планом России. Респонденту случайно выбирали и зачитывали один из двух вариантов-планов, не уточняя, что этот план от Европы с Украиной или от России.

* * *

Соцопрос показал, что большинство украинцев готовы терпеть войну сколько нужно. «63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо, еще 1% говорят, что готовы терпеть около года», - говорится в отчете о результатах опроса, проведенного КМИС.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Отмечается, что только 9% украинцев ожидают, что война закончится до начала 2026 года (в сентябре было 18%). 14% верят, что окончание войны возможно в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). Еще 11% говорят о второй половине 2026 года (было 12%), 32% – о 2027 году и позже (было столько же). «Каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил «не знаю», – отметили социологи.

* * *

Также украинцы стали меньше доверять Америке и Североатлантическому альянсу. Уровень доверия украинцев к США и НАТО за последний год существенно снизился. По данным социологического опроса КМИС, сейчас США доверяют 21% граждан Украины, хотя в декабре 2024 года таких было 41%, а вот не доверяют почти половина - 48% украинцев, хотя год назад таких было вдвое меньше.

Что же касается Североатлантического альянса, то доверяют организации 34%, а не доверяют 41% украинцев. Уровень недоверия с декабря прошлого года вырос на 25 процентных пункта. Еще 25% во время опроса не смогли определиться с ответом.

Европейскому союзу сейчас доверяют 49% граждан Украины, не доверяют - 23%. Остальные 27% ответили «трудно сказать наверняка». 

Эти опросы КМИС провел 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Методом опроса были телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 547 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (часть респондентов – это временно перемещенные лица), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально статистическая погрешность такой выборки не превышала бы 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% для показателей, близких к 25%, 3,4% - для показателей, близких к 10%, 2,5% - для показателей, близких к 5%. КМИС планирует опросить еще около 500 респондентов и задать эти же вопросы.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4391
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 700
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1271
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3616
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1123
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1792
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2465
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2966

ЭТО ВАЖНО

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4391
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 700
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1271
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3616
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1123
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1792
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2465
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться