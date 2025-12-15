Дело Эпштейна: Молчание Клинтонов может стоить им свободы

USD 1.7000
Конгресс США может привлечь к ответственности Билла и Хиллари Клинтон, если они откажутся свидетельствовать по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The New York Times (NYT).

По данным NYT, председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от Кентукки) продолжает добиваться явки четы Клинтон для дачи показаний. Повестки супруги могут получить уже на этой неделе – на заседания комитета 17–18 декабря, либо в начале января 2026 года. Если они вновь откажутся, Комер, как отмечает издание, намерен инициировать разбирательство о неуважении к Конгрессу и привлечь Клинтонов к ответственности. В августе глава комитета уже направлял им аналогичные повестки, но они так и не явились.

NYT напоминает, что за отказ давать показания Конгрессу предусмотрено наказание в виде до одного года лишения свободы и штрафа до $100 тыс., однако не каждый игнорирующий повестку свидетель подвергается ответственности за неуважение.

Выход Клинтонов на Капитолийский холм для показаний по делу Эпштейна стал бы «практически беспрецедентным», подчеркивает газета. С 1983 года ни один бывший президент не выступал перед Конгрессом: тогда Джеральд Форд рассказывал юридическому комитету Сената о подготовке к двухсотлетию принятия конституции в 1987 году. Повестку также получал Дональд Трамп от специального комитета по расследованию событий 6 января 2022 года, будучи уже вне должности президента, но оспаривал ее в суде, после чего документ был отозван.

10 декабря суд южного округа штата Нью-Йорк разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна. Финансист был задержан 6 июля 2019 года, и прокуратура указала на свидетельства организации им визитов в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек в 2002–2005 годах, самой младшей из которых было 14 лет. В число его знакомых и друзей входили действующие и бывшие должностные лица США и других стран, включая Клинтонов и действующего президента США Дональда Трампа. Уголовное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

