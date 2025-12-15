USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Этот праздник: о победе немногих над многими

колонка посла Израиля
Посол Государства Израиль в Азербайджанской Республике Ронен Краус
13:49 406

Представляем вниманию читателей haqqin.az статью посла Государства Израиль в Азербайджанской Республике Ронена Крауса, приуроченную к наступлению древнего еврейского праздника - Ханука.

* * *

Ронен Краус

С наступлением зимы приближается древний праздник, дарящий тепло еврейским домам по всему миру. В этом году Ханука приходится на период, близкий к Рождеству (14-22 декабря), и несет в себе похожее послание надежды и стойкости, символизируемое непреходящей силой света над тьмой.

Ханука, Праздник Света, — это время семейных и общинных собраний, центром которых является зажигание меноры (подсвечника). По мере того, как в течение восьми ночей подряд зажигается все больше и больше огней, они не только напоминают об историческом событии, но и служат путеводным светом для настоящего.

Любовь к свободе жива и здорова сегодня в Государстве Израиль, которое продолжает демонстрировать ту же решимость перед лицом непреодолимых трудностей

На протяжении тысячелетий эти сияющие лучи несут послание о том, что еврейский народ сохраняет способность преодолевать угрозы своему существованию благодаря солидарности, решимости, творчеству и, что наиболее важно, оптимизму в отношении будущего.

Глубокий исторический резонанс праздника связан с переломным моментом во II веке до н.э., когда весь регион, включая Иудею, находился под контролем могущественной греко-сирийской империи. Небольшой, но решительный еврейский народ, во главе с Маккавеями, восстал против этой могущественной империи, освободив Землю Израиля и восстановив независимое еврейское царство.

Ханука знаменует собой удивительную победу немногих над многими. Это свидетельство силы праведных убеждений и отказа человеческого духа отказаться от своей свободы или пойти на компромисс со своей идентичностью.

Эта стойкость воплощена в «Маоз Цур», одной из традиционных песен, исполняемых во время церемонии зажигания огней. Ее стихи передают мощную историю выживания еврейского народа на протяжении тысячелетий, напоминая о могущественных империях, которые стремились сокрушить его, от армии фараона до Вавилонской, Персидской, Греческой и, наконец, Римской империй.

Подобно тому, как маленький Давид противостоял колоссальному Голиафу в библейские времена

Еврейский народ столкнулся с огромными угрозами, но сумел пережить множество исторических бурь — подобно тому, как маленький Давид противостоял колоссальному Голиафу в библейские времена — до наступления современной эпохи, когда он вновь обрел независимость на своей древней родине, Земле Израиля.

Любовь к свободе жива и здорова сегодня в Государстве Израиль, которое продолжает демонстрировать ту же решимость перед лицом непреодолимых трудностей.

В последние годы эта решимость вновь подвергается серьезному испытанию со стороны сил глобального джихада, от иранского режима и палестинского ХАМАСа до ливанской Хезболлы и йеменских хуситов, которых по всему миру поддерживают те, кто также стремится лишить легитимности, ослабить и в конечном итоге уничтожить единственное еврейское государство.

В последние годы решимость еврейского народа вновь подвергается серьезному испытанию со стороны сил глобального джихада, от иранского режима и палестинского ХАМАСа до ливанской Хезболлы и йеменских хуситов

Возможно, не стоит удивляться тому, что эти современные угрозы перекликаются с угрозами древних времен. В конце концов, джихадисты стремятся вернуться к архаичным, репрессивным и откровенно злым практикам, от которых большинство отказалось много веков назад.

Таким образом, как и тогда, пламя свободы должно быть защищено на Земле Израиля, а также во всем остальном свободном мире.

Ханука — это больше, чем просто праздник; это важный, вдохновляющий урок. Она напоминает человечеству, что нет такой проблемы, которая была бы слишком велика, нет такой империи, которая была бы слишком могущественна, и нет такой ночи, которая была бы слишком суровой, чтобы погасить непоколебимый, мужественный свет надежды.

Собираясь вокруг меноры на этой неделе, мы будем черпать оптимизм и силу из непреходящего послания: свет — символ позитивных ценностей, которые мы все так ценим, — обладает силой рассеять тьму и изменить мир к лучшему.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4394
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 701
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1271
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3619
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1125
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1793
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2470
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2968

ЭТО ВАЖНО

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4394
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 701
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1271
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3619
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1125
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1793
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2470
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться