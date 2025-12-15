Этот праздник: о победе немногих над многими

Представляем вниманию читателей haqqin.az статью посла Государства Израиль в Азербайджанской Республике Ронена Крауса, приуроченную к наступлению древнего еврейского праздника - Ханука. * * *

С наступлением зимы приближается древний праздник, дарящий тепло еврейским домам по всему миру. В этом году Ханука приходится на период, близкий к Рождеству (14-22 декабря), и несет в себе похожее послание надежды и стойкости, символизируемое непреходящей силой света над тьмой. Ханука, Праздник Света, — это время семейных и общинных собраний, центром которых является зажигание меноры (подсвечника). По мере того, как в течение восьми ночей подряд зажигается все больше и больше огней, они не только напоминают об историческом событии, но и служат путеводным светом для настоящего.

На протяжении тысячелетий эти сияющие лучи несут послание о том, что еврейский народ сохраняет способность преодолевать угрозы своему существованию благодаря солидарности, решимости, творчеству и, что наиболее важно, оптимизму в отношении будущего. Глубокий исторический резонанс праздника связан с переломным моментом во II веке до н.э., когда весь регион, включая Иудею, находился под контролем могущественной греко-сирийской империи. Небольшой, но решительный еврейский народ, во главе с Маккавеями, восстал против этой могущественной империи, освободив Землю Израиля и восстановив независимое еврейское царство. Ханука знаменует собой удивительную победу немногих над многими. Это свидетельство силы праведных убеждений и отказа человеческого духа отказаться от своей свободы или пойти на компромисс со своей идентичностью. Эта стойкость воплощена в «Маоз Цур», одной из традиционных песен, исполняемых во время церемонии зажигания огней. Ее стихи передают мощную историю выживания еврейского народа на протяжении тысячелетий, напоминая о могущественных империях, которые стремились сокрушить его, от армии фараона до Вавилонской, Персидской, Греческой и, наконец, Римской империй.

Еврейский народ столкнулся с огромными угрозами, но сумел пережить множество исторических бурь — подобно тому, как маленький Давид противостоял колоссальному Голиафу в библейские времена — до наступления современной эпохи, когда он вновь обрел независимость на своей древней родине, Земле Израиля. Любовь к свободе жива и здорова сегодня в Государстве Израиль, которое продолжает демонстрировать ту же решимость перед лицом непреодолимых трудностей. В последние годы эта решимость вновь подвергается серьезному испытанию со стороны сил глобального джихада, от иранского режима и палестинского ХАМАСа до ливанской Хезболлы и йеменских хуситов, которых по всему миру поддерживают те, кто также стремится лишить легитимности, ослабить и в конечном итоге уничтожить единственное еврейское государство.