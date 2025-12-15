Утвержден состав Наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Фонд развития бизнеса Азербайджана».
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Фонд развития бизнеса Азербайджана» утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Министр экономики Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета:
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.