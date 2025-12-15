USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Утвержден состав Наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

14:02 242

Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Фонд развития бизнеса Азербайджана».

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Фонд развития бизнеса Азербайджана» утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Министр экономики Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета:

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но...
Киев отказывается от НАТО и готов провести выборы, но есть одно но... обновлено 13:07
13:07 4397
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4485
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 701
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 1272
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 3621
Да!
Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 5883
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
Турецкие истребители и беспилотники стало труднее обнаружить
12:56 1125
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
«Чилийский Трамп» победил на выборах и стал президентом
10:47 1794
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу
Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу наша аналитика; все еще актуально
14 декабря 2025, 22:48 4311
Атака на Астрахань: горит завод
Атака на Астрахань: горит завод видео
11:32 2471
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
«Это его страсть»: чем занят Асад в Москве?
11:29 2969

