Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Переговоры между Украиной и США в Берлине завершились

обновлено 16:26
16:26 1383

Переговоры между Украиной и США относительно «мирного плана», в которых принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, завершились, они длились около двух часов.

* * * 14:56

В столице Германии Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США относительно «мирного плана», в которых принимает участие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в украинской делегации.

Переговоры о прекращении войны в Украине с участием президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и посланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера начались в Берлине в воскресенье.

Как сообщили в Офисе президента Украины, после переговоров Зеленский встретится с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, затем — с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине ранее заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 679
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 878
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1630
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2318
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2193
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7871
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1407
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2794
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5543

ЭТО ВАЖНО

