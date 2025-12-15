Переговоры между Украиной и США в Берлине завершились

Переговоры между Украиной и США относительно «мирного плана», в которых принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, завершились, они длились около двух часов .

* * * 14:56

В столице Германии Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США относительно «мирного плана», в которых принимает участие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в украинской делегации.

Переговоры о прекращении войны в Украине с участием президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и посланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера начались в Берлине в воскресенье.

Как сообщили в Офисе президента Украины, после переговоров Зеленский встретится с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, затем — с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после воскресной встречи с украинской делегацией в Берлине ранее заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».