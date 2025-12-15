Конгресс встал на сторону Трампа

Конгресс США готов поддержать меры президента Дональда Трампа против террористической группировки «Исламского государства» (ИГ) после нападения на американцев в Сирии. Об этом телеканалу Fox News сообщил сенатор Индианы Джим Бэнкс, член сенатского комитета по вооруженным силам.

«Мы найдем виновных (в нападении на патруль), мы привлечем их к ответственности, и Конгресс США будет поддерживать президента в этом», – заявил Бэнкс. Он добавил, что американские сенаторы намерены поддержать Трампа в его стремлении искоренить ИГ.

Ранее американский лидер объявил о намерении Вашингтона отомстить организаторам нападения на сирийско-американский патруль в Сирии.

13 декабря вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были эвакуированы на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф, примерно в 250 км от Дамаска.

По данным представителя сирийского МВД, нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Сейчас компетентные органы выясняют, имел ли этот человек связь с ИГ или лишь разделял идеологию террористической группировки.