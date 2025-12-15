USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Конгресс встал на сторону Трампа

15:09 1334

Конгресс США готов поддержать меры президента Дональда Трампа против террористической группировки «Исламского государства» (ИГ) после нападения на американцев в Сирии. Об этом телеканалу Fox News сообщил сенатор Индианы Джим Бэнкс, член сенатского комитета по вооруженным силам.

«Мы найдем виновных (в нападении на патруль), мы привлечем их к ответственности, и Конгресс США будет поддерживать президента в этом», – заявил Бэнкс. Он добавил, что американские сенаторы намерены поддержать Трампа в его стремлении искоренить ИГ.

Ранее американский лидер объявил о намерении Вашингтона отомстить организаторам нападения на сирийско-американский патруль в Сирии.

13 декабря вооруженный мужчина открыл огонь по совместному сирийско-американскому патрулю в Пальмире. В результате погибли двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских лиц. Их тела были эвакуированы на американских вертолетах на военную базу западной коалиции в пограничном районе Эт-Танф, примерно в 250 км от Дамаска.

По данным представителя сирийского МВД, нападавший был сотрудником сил безопасности, но не занимал командной должности. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. Сейчас компетентные органы выясняют, имел ли этот человек связь с ИГ или лишь разделял идеологию террористической группировки.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 680
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 879
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1631
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2320
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2193
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7871
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1407
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2795
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5544

ЭТО ВАЖНО

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 680
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 879
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1631
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2320
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2193
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7871
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1407
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2795
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться