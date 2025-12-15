USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Сотрудникам МЧС присвоены звания и вручены награды

15:11 668

Сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские и высшие специальные звания. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, за отличия при исполнении служебных обязанностей награжден ряд сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Соответствующее распоряжение также подписал президент Ильхам Алиев.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 681
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 879
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1631
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2321
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2193
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7873
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1407
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2795
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5545

