Сотрудникам МЧС присвоены звания и вручены награды

Сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские и высшие специальные звания. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, за отличия при исполнении служебных обязанностей награжден ряд сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
Соответствующее распоряжение также подписал президент Ильхам Алиев.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.