Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Глава Финляндии стал «челночным дипломатом» на переговорах в Берлине

15:15 568

Президент Финляндии Александер Стубб выступает в роли «челночного дипломата», выступая посредником в переговорах между США и Украиной в Берлине, сообщает газета Bild.

По данным издания, в 09:16 по местному времени (12:16 по Баку) Стубб покинул лобби отеля Adlon в центре Берлина и на автомобиле МИД ФРГ направился в гостиницу Marriott, расположенную всего в 600 м, где остановился президент Украины Владимир Зеленский. Там он пробыл около часа и уже в 13:16 по бакинскому времени вернулся в Adlon для встречи с американской делегацией. Издание напоминает, что президента Финляндии связывают близкие отношения с лидером США Дональдом Трампом, из-за чего он выполняет роль посредника между США, с одной стороны, и Европой и Украиной – с другой.

Германская газета также отмечает, что в лобби Adlon сейчас собрались многие высокопоставленные американские военные, среди которых был замечен главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

14 декабря в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию российско-украинской войны. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

Переговоры продолжатся в понедельник. По информации Bild, новым дедлайном для возможного заключения сделки названо католическое Рождество (25 декабря).

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 682
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 880
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1632
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2322
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2193
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7876
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1408
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2796
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5547

