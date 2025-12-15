Глава Финляндии стал «челночным дипломатом» на переговорах в Берлине

Президент Финляндии Александер Стубб выступает в роли «челночного дипломата», выступая посредником в переговорах между США и Украиной в Берлине, сообщает газета Bild.

По данным издания, в 09:16 по местному времени (12:16 по Баку) Стубб покинул лобби отеля Adlon в центре Берлина и на автомобиле МИД ФРГ направился в гостиницу Marriott, расположенную всего в 600 м, где остановился президент Украины Владимир Зеленский. Там он пробыл около часа и уже в 13:16 по бакинскому времени вернулся в Adlon для встречи с американской делегацией. Издание напоминает, что президента Финляндии связывают близкие отношения с лидером США Дональдом Трампом, из-за чего он выполняет роль посредника между США, с одной стороны, и Европой и Украиной – с другой.

Германская газета также отмечает, что в лобби Adlon сейчас собрались многие высокопоставленные американские военные, среди которых был замечен главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

14 декабря в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию российско-украинской войны. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

Переговоры продолжатся в понедельник. По информации Bild, новым дедлайном для возможного заключения сделки названо католическое Рождество (25 декабря).