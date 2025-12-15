Тридцать три несчастья Лувра

Знаменитый парижский музей Лувр, переживающий кризис на фоне шокирующего октябрьского ограбления, был вновь закрыт для посетителей в понедельник, 15 декабря 2025 года. Как пишет The Guardian, на этот раз причиной закрытия стала забастовка сотрудников музея, требующих срочного ремонта и увеличения штата, а также протестующих против повышения цен на билеты для большинства посетителей из стран, не входящих в ЕС.

«Сегодня сотрудники чувствуют себя последним бастионом перед крахом», – заявили представители всех трех профсоюзов Лувра (CGT, Sud и CFDT), объявляя о забастовке.

Протестующие также отметили, что октябрьское ограбление пролило свет на многолетние трудности, сокращение штата и недостаточное государственное финансирование музея.

При этом профсоюзы заявили, что повышение цен на билеты на 45% (до 32 евро) для посетителей из-за пределов Европейской экономической зоны с целью увеличения доходов для финансирования структурных улучшений является дискриминационным.

«Мы считаем это неприемлемой дискриминацией. Хуже того, этим посетителям придется платить больше, чтобы увидеть обветшалый музей, где они не смогут получить доступ ко всей коллекции, потому что у нас хроническая нехватка персонала, а залы регулярно закрываются», – заявил представитель профсоюза CGT Кристиан Галани.