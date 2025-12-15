Польша передаст Украине истребители

Варшава может передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, срок службы которых истекает в декабре. Об этом телеканалу TVN24 сообщил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, срок службы этих истребителей не может быть продлен. «Они могут оказаться в музее, быть проданы, списаны или же отправлены в Украину, где они помогут в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, вопрос кажется вполне очевидным», — сообщил Томчик, добавив, что сейчас на вооружении ВВС Польши находятся 14 истребителей МиГ-29.

Замминистра нацбезопасности отметил, что решение по передаче истребителей еще не принято. Детально этот вопрос планируется обсудить во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

10 декабря стало известно, что Польша ведет переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 с истекающим сроком эксплуатации. Взамен Варшава планирует получить беспилотные и ракетные технологии. Списанные истребители заменят на самолеты F-16 и FA-50.