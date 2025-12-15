USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Польша передаст Украине истребители

15:34 847

Варшава может передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29, срок службы которых истекает в декабре. Об этом телеканалу TVN24 сообщил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, срок службы этих истребителей не может быть продлен. «Они могут оказаться в музее, быть проданы, списаны или же отправлены в Украину, где они помогут в уничтожении наших врагов. На мой взгляд, вопрос кажется вполне очевидным», — сообщил Томчик, добавив, что сейчас на вооружении ВВС Польши находятся 14 истребителей МиГ-29.

Замминистра нацбезопасности отметил, что решение по передаче истребителей еще не принято. Детально этот вопрос планируется обсудить во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

10 декабря стало известно, что Польша ведет переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 с истекающим сроком эксплуатации. Взамен Варшава планирует получить беспилотные и ракетные технологии. Списанные истребители заменят на самолеты F-16 и FA-50.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 685
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 885
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1636
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2323
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2194
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7881
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1408
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2799
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5549

ЭТО ВАЖНО

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 685
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 885
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1636
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2323
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2194
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7881
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4741
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1408
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2799
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться