USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Ильхам Алиев готовит большую амнистию

15:40 2140

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно проекту закона об амнистии, от наказания или уголовной ответственности будут освобождены лица, участвовавшие в боевых действиях, проводившихся для защиты суверенитета и территориальной целостности АР, включая Отечественную войну и антитеррористическую операцию, проведенную 19-20 сентября 2023 года, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лица, получившие инвалидность в результате военной провокации Армении против гражданского населения, а также женщины, лица, достигшие 60 лет, несовершеннолетние на момент совершения преступления и другие лица.

Кроме того, согласно проекту, ряд лиц, приговоренных к лишению свободы за преступления, не представляющие серьезной общественной опасности или являющиеся менее тяжкими, а также за преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены из тюрьмы или будет сокращена неотбытая часть их сроков наказания.

Ожидается, что представленный президентом Азербайджана в Милли Меджлис закон об амнистии станет крупнейшим по числу лиц, на которых он будет распространяться, включая количество освобожденных из тюрьмы осужденных.

Закон об амнистии затронет в общей сложности более 20 тысяч человек.

Прогнозируется, что из тюрьмы будут освобождены более 5 тысяч осужденных, сроки заключения более 3 тысяч человек будут смягчены, более 7 тысяч осужденных будут освобождены из тюрьмы, около 4 тысяч осужденных будут освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы или условными сроками, а также более тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 688
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 886
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1639
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2326
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2195
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7884
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4742
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1409
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2800
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5551

ЭТО ВАЖНО

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 688
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 886
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1639
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2326
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2195
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7884
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4742
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1409
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2800
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5551
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться