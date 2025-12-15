USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Украина «осторожно» освобождает Купянск

Украинские военные очень осторожно освобождают Купянск Харьковской области, чтобы минимизировать потери, заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в городе заблокированы около 200 российских солдат.

«По предварительным оценкам нашей разведки, по состоянию на конец прошлой недели находилось 40 активных позывных в рациях. Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации», - отметил Трегубов.

По его словам, обычно одной рацией пользуются 3-4 солдата. В соответствии с этим считается, что россиян в городе где-то от 100 до 200, скорее всего, ближе к 200.

«Ситуация развивается, потому что россияне сейчас фактически заблокированы в городе, и происходит их постепенное выдавливание. Было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где засели россияне, но это могло бы повлечь гражданские жертвы и лишние разрушения, чего не хочется допускать», - добавил Трегубов.

Он также добавил, что российская армия пытается наступать вокруг Волчанска, ВСУ держат оборону вдоль реки Волчья.

В то же время на Лиманском направлении фиксируется активное наступление россиян, в частности, в направлении Лимана. На Великобурлукском направлении ситуация относительно стабильная, вблизи Боровой войска РФ также пытаются продвинуться, но без успехов.

