Кремль ответил на слова Зеленского

Вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО — один из наиболее важных, он не будет обсуждаться публично. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особенному обсуждению на фоне остальных. Но в этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате», — сказал Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к отказу от стремления в НАТО при определенных условиях, а именно получении гарантий безопасности.

Глава украинского государства заявил накануне перед переговорами с американской делегацией, что, по его мнению, эти гарантии должны быть схожи с обязательствами, которые предусмотрены в ст. 5 НАТО о коллективной обороне — согласно этой статье, нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу.