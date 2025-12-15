Рубить нельзя оставить

Сильные ветры, бушевавшие в Баку последние несколько дней, повалили деревья. Так, в конце прошлой недели по меньшей мере пять автомобилей получили серьезные повреждения от упавшего на них большого дерева. Инцидент произошел в Хатаинском районе столицы, на улице Сараево, 18, недалеко от станции метро «Ахмедлы». Местные жители рассказали haqqin.az, что уже сталкивались с подобным инцидентом, когда большая ветвь сухого дерева отломилась и упала на проезжую часть. Поэтому они обращались в службу «горячей линии» соответствующих структур с просьбой спилить и убрать другие сухие деревья. Но, увы, все их обращения остались безрезультатны.

«Несколько дней назад отломилась большая ветвь одного из засохших деревьев. И лишь благодаря тому, что этот инцидент произошел рано утром, когда на улице почти никого не было, обошлось без пострадавших. В этом районе так многолюдно, что негде припарковать машины. Рядом находится автомойка, а также множество других объектов. Те, кто приезжает на эти объекты, вынуждены парковать свои машины во дворах или под деревьями», — рассказал местный житель, добавив, что на улице до сих пор есть засохшие деревья. По его словам, после инцидента упавшее дерево было немедленно убрано с территории, хотя нужно было заранее позаботиться о том, чтобы ветер не повалил его, то есть сухое дерево следовало вовремя спилить и убрать. Похожий инцидент произошел в Низаминском районе Баку: поваленное ветром дерево упало на автомобиль. В результате один человек получил травмы, а автомобиль серьезно поврежден.