Рубить нельзя оставить

Про опасные деревья в Баку; фото; видео
Ульвия Худиева
15:53 889

Сильные ветры, бушевавшие в Баку последние несколько дней, повалили деревья. Так, в конце прошлой недели по меньшей мере пять автомобилей получили серьезные повреждения от упавшего на них большого дерева. Инцидент произошел в Хатаинском районе столицы, на улице Сараево, 18, недалеко от станции метро «Ахмедлы».

Местные жители рассказали haqqin.az, что уже сталкивались с подобным инцидентом, когда большая ветвь сухого дерева отломилась и упала на проезжую часть. Поэтому они обращались в службу «горячей линии» соответствующих структур с просьбой спилить и убрать другие сухие деревья. Но, увы, все их обращения остались безрезультатны.

«Несколько дней назад отломилась большая ветвь одного из засохших деревьев. И лишь благодаря тому, что этот инцидент произошел рано утром, когда на улице почти никого не было, обошлось без пострадавших. В этом районе так многолюдно, что негде припарковать машины. Рядом находится автомойка, а также множество других объектов. Те, кто приезжает на эти объекты, вынуждены парковать свои машины во дворах или под деревьями», — рассказал местный житель, добавив, что на улице до сих пор есть засохшие деревья.

По его словам, после инцидента упавшее дерево было немедленно убрано с территории, хотя нужно было заранее позаботиться о том, чтобы ветер не повалил его, то есть сухое дерево следовало вовремя спилить и убрать.

Похожий инцидент произошел в Низаминском районе Баку: поваленное ветром дерево упало на автомобиль. В результате один человек получил травмы, а автомобиль серьезно поврежден.

Большое дерево представляет опасность и возле средней школы №27, расположенной на улице Юсифа Сафарова. Родители учащихся этой школы, обратившиеся в haqqin.az, сообщили, что старое дерево, растущее на заднем дворе школы, нависает над тротуаром, который идет вдоль улицы Сабита Оруджева и выходит к перекрестку на улице Юсифа Сафарова. Стоит отметить, что по этому тротуару ежедневно ходят школьники и их родители, которые небезосновательно опасаются, что дерево может рухнуть прямо на пешеходов в любой момент.

В Баку мы не раз становились свидетелями падения засохших деревьев в ветреную погоду. Однако удаление деревьев, отживших свой жизненный цикл, —задача не простая. Из обращений граждан также становится ясно, что этот процесс порой занимает месяцы, а иногда и годы. Бакинское городское управление по озеленению и благоустройству может вырубать деревья только после получения соответствующего заключения, а подготовка заключения проходит в несколько этапов...

