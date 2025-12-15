Эрдоган-младший заступился за Эрдогана-старшего

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступил на встрече с бизнесменами из Эрзинджана в Стамбуле и призвал их сплотиться вокруг отца, заявив, что «Турция несет в себе энергию, которая вполне может вывести ее в топ-5 экономик мира, но для этого нужно расширить горизонты, нужно чувство единства и сплоченность».

«Что плохого, если мы все вместе не дадим никому плохо говорить о нашем президенте, который представляет страну на мировой арене? Чего нам не хватает? Разве не стоит встать за спиной президента? Что мы потеряем, если объединимся вокруг человека, который столько сделал для страны, поднял ее на новый уровень и стал одним из самых уважаемых лидеров в мире?» - заявил Билал Эрдоган.

Эрдоган-младший добавил, что ценность достижений президента Турции обязательно признают, но лучше бы это произошло раньше. По его мнению, если бы поддержка в последние 23 года была сильнее, Турция была бы еще мощнее. Из-за внутренних раздоров и «предателей» энергия президента тратилась зря, что ослабило позиции страны, заключил он.