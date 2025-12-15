USD 1.7000
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Эрдоган-младший заступился за Эрдогана-старшего

15:59 966

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступил на встрече с бизнесменами из Эрзинджана в Стамбуле и призвал их сплотиться вокруг отца, заявив, что «Турция несет в себе энергию, которая вполне может вывести ее в топ-5 экономик мира, но для этого нужно расширить горизонты, нужно чувство единства и сплоченность».

«Что плохого, если мы все вместе не дадим никому плохо говорить о нашем президенте, который представляет страну на мировой арене? Чего нам не хватает? Разве не стоит встать за спиной президента? Что мы потеряем, если объединимся вокруг человека, который столько сделал для страны, поднял ее на новый уровень и стал одним из самых уважаемых лидеров в мире?» - заявил Билал Эрдоган.

Эрдоган-младший добавил, что ценность достижений президента Турции обязательно признают, но лучше бы это произошло раньше. По его мнению, если бы поддержка в последние 23 года была сильнее, Турция была бы еще мощнее. Из-за внутренних раздоров и «предателей» энергия президента тратилась зря, что ослабило позиции страны, заключил он.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 693
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 892
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1643
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2333
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2197
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7894
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4742
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1411
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2800
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5553

