Получать паспорта и водительские права в Азербайджане станет проще

Министерство внутренних дел подготовило предложения по совершенствованию ряда услуг с целью упрощения повседневной жизни граждан, повышения качества и доступности государственных услуг, а также ускорения цифровой трансформации страны. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно предложениям, предусматривается цифровизация этапа приема первичных документов для получения и обновления удостоверений личности, общегражданских паспортов и водительских прав, а также регистрации транспортных средств. Это позволит гражданам подавать первичные заявки на соответствующие услуги онлайн, без необходимости посещения государственных учреждений.

Ожидается, что инициатива будет способствовать дальнейшему развитию модели «цифрового правительства», повышению качества государственных услуг и уровня удовлетворенности граждан, а также внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.