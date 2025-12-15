Снос старых домов в Сумгаите

В нескольких жилых массивах Сумгаита вскоре будут снесены старые здания. Фотографии подлежащих сносу домов распространились в социальных сетях. Сообщается, что здания эти полностью расселены. На месте снесенных будут построены жилые высотки.

Снос старых, ветхих зданий обсуждался и ранее, несколько зданий уже были снесены. Многие жильцы не соглашались на предложенные им условия. Одни заявляли, что не хотят квартир в новостройках, построенных на месте их снесенных домов, и требовали денежной компенсации. Другие, напротив, требовали жилье и не хотели компенсаций.

В Исполнительной власти города Сумгаита сообщили haqqin.az, что планируется снос жилых зданий, срок службы которых истек. Эти работы ведутся уже несколько лет, в настоящее время поэтапно продолжаются в нескольких жилых районах города – 4-м, 15-м, 16-м, 17-м и 21-м кварталах. В будущем аналогичные проекты планируется реализовать и в других районах. На месте снесенных зданий планируется построить новые жилые дома, отметили в ИВ.