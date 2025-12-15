Одесситы выживают как могут...

Украинский город Одесса и Одесская область после самого масштабного воздушного налета на минувшей неделе продолжают сидеть без электричества, воды и тепла. Жители приспосабливаются к тяжелым условиям как могут. Ролики о том, как удается наладить быт без света, массово публикуются в соцсетях.

На кадрах одетые в пальто и куртки одесситы в выстуженных квартирах готовят еду на портативных плитках, газовых баллонах и даже с помощью сварочных аппаратов, разогревают на стационарных плитах кирпичи, чтобы отапливать ими помещения. Из-за неработающих холодильников продукты горожане вынуждены хранить за окном, выставляя на подоконники и приматывая скотчем, чтобы они не съехали вниз.

В магазинах большие скопления людей возле зарядных устройств. Многие водители загружают в машины пауэрбанки или домашние станции, чтобы они зарядились от двигателя.

Напомним, в выходные Одесса подвергалась массированным ударам российских войск по объектам энергетики. По данным экспертов, это самый массированный налет за всю войну.