Одесситы выживают как могут...

Украинский город Одесса и Одесская область после самого масштабного воздушного налета на минувшей неделе продолжают сидеть без электричества, воды и тепла. Жители приспосабливаются к тяжелым условиям как могут. Ролики о том, как удается наладить быт без света, массово публикуются в соцсетях.
December 15, 2025
На кадрах одетые в пальто и куртки одесситы в выстуженных квартирах готовят еду на портативных плитках, газовых баллонах и даже с помощью сварочных аппаратов, разогревают на стационарных плитах кирпичи, чтобы отапливать ими помещения. Из-за неработающих холодильников продукты горожане вынуждены хранить за окном, выставляя на подоконники и приматывая скотчем, чтобы они не съехали вниз.
В магазинах большие скопления людей возле зарядных устройств. Многие водители загружают в машины пауэрбанки или домашние станции, чтобы они зарядились от двигателя.
Напомним, в выходные Одесса подвергалась массированным ударам российских войск по объектам энергетики. По данным экспертов, это самый массированный налет за всю войну.
В городе сейчас масштабный блэкаут, не ходит электротранспорт, во многих районах отсутствует вода.
По данным Минэнерго Украины, без света в Одесской области остаются более 430 тысяч человек. «Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах», — говорится в сообщении украинского министерства.
Масштабная атака на энергетический сектор Одесской области началась в пятницу вечером, 12 декабря, и фактически не прекращалась вплоть до воскресенья, 14 декабря.
December 15, 2025