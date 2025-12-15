USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
Новость дня
Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже

Одесситы выживают как могут...

видео
16:48 377

Украинский город Одесса и Одесская область после самого масштабного воздушного налета на минувшей неделе продолжают сидеть без электричества, воды и тепла. Жители приспосабливаются к тяжелым условиям как могут. Ролики о том, как удается наладить быт без света, массово публикуются в соцсетях.

На кадрах одетые в пальто и куртки одесситы в выстуженных квартирах готовят еду на портативных плитках, газовых баллонах и даже с помощью сварочных аппаратов, разогревают на стационарных плитах кирпичи, чтобы отапливать ими помещения. Из-за неработающих холодильников продукты горожане вынуждены хранить за окном, выставляя на подоконники и приматывая скотчем, чтобы они не съехали вниз.

В магазинах большие скопления людей возле зарядных устройств. Многие водители загружают в машины пауэрбанки или домашние станции, чтобы они зарядились от двигателя.

Напомним, в выходные Одесса подвергалась массированным ударам российских войск по объектам энергетики. По данным экспертов, это самый массированный налет за всю войну.

В городе сейчас масштабный блэкаут, не ходит электротранспорт, во многих районах отсутствует вода.

По данным Минэнерго Украины, без света в Одесской области остаются более 430 тысяч человек. «Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах», — говорится в сообщении украинского министерства.

Масштабная атака на энергетический сектор Одесской области началась в пятницу вечером, 12 декабря, и фактически не прекращалась вплоть до воскресенья, 14 декабря.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 696
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 897
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1647
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2342
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2198
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7903
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4742
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1411
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2801
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5555

ЭТО ВАЖНО

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 696
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 897
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1647
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2342
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2198
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5879
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7903
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4742
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1411
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2801
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться