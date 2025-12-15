Семь стран против

Семь стран Европейского союза (ЕС) выступают против конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает брюссельский портал Euractiv.

Отмечается, что к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, теперь присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Euractiv утверждает, что последние четыре страны выступают против плана Еврокомиссии в связи с позицией их правительств, активно поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа. Страны призывают ЕС рассмотреть «альтернативные варианты» кредита, включая выпуск общего долгового обязательства.

Как пишет портал, глава Европейского совета Антониу Кошта должен будет принять решение - отказаться от плана или продолжать продвигать его - в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, указывая, что оба варианта действий «нанесут серьезный политический ущерб ЕС и грозят ему политическим расколом».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине. Глава евродипломатии подчеркнула, что репарационный кредит является наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева.