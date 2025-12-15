Кто лидирует по денежным переводам в Азербайджан?

За первые 9 месяцев текущего года физическими лицами в Азербайджан было переведено 849 млн 910 тыс. долларов. За аналогичный период 2024 года объем переводов составил 848 млн 506 тыс. долларов.

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, наибольшая доля денежных переводов из-за рубежа пришлась на Россию. За 9 месяцев из России в Азербайджан было переведено 343 млн 888 тыс. долларов, тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составлял 410 млн 718 тыс. долларов. Второе место заняла Турция: в 2025 году объем переводов составил 140 млн 298 тыс. долларов, в 2024 году — 130 млн 332 тыс. долларов.

За отчетный период физическими лицами из Азербайджана за рубеж было переведено 361 млн 357 тыс. долларов. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 408 млн 282 тыс. долларов. Лидером по этому направлению стала Турция, куда было направлено 104 млн 476 тыс. долларов против 118 млн 90 тыс. долларов годом ранее. Второе место заняли США: в 2025 году — 55 млн 706 тыс. долларов, в 2024 году — 44 млн 991 тыс. долларов.