В розыгрыше 10-го автомобиля Zeekr 001 победила Нармин Aмрахова

Впереди абонентов Bakcell ждет еще больше впечатляющих призов! В ближайшие недели будут разыграны еще три автомобиля Zeekr 001, в финале своего счастливого победителя розыгрыша найдет долгожданный Porsche Cayenne.

Всего в лотерее Bakcell по выбору искусственного интеллекта 10 человек стали победителями розыгрыша Zeekr 001, 72 человека - победителями розыгрыша iPhone 17.

Приобретайте пакет «Шанс», и вы тоже можете стать победителем розыгрыша Porsche Cayenne стоимостью 200 000 манатов!

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.