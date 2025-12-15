В розыгрыше 10-го автомобиля Zeekr 001 победила Нармин Aмрахова

В мегалотерее инновационного лидера Bakcell определен победитель розыгрыша 10-го люксового автомобиля. Победительницей еженедельного тиража стала Нармин Aмрахова.
Впереди абонентов Bakcell ждет еще больше впечатляющих призов! В ближайшие недели будут разыграны еще три автомобиля Zeekr 001, в финале своего счастливого победителя розыгрыша найдет долгожданный Porsche Cayenne.
Приобретайте пакет «Шанс», и вы тоже можете стать победителем розыгрыша Porsche Cayenne стоимостью 200 000 манатов!
«Шанс»-пакеты:
• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES
• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES
• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES
Всего в лотерее Bakcell по выбору искусственного интеллекта 10 человек стали победителями розыгрыша Zeekr 001, 72 человека - победителями розыгрыша iPhone 17.
Более подробная информация: lotereya.bakcell.com
О компании Bakcell
Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.