Отец и сын расстреляли праздновавших Хануку на популярном в Сиднее пляже
В розыгрыше 10-го автомобиля Zeekr 001 победила Нармин Aмрахова

17:04 109

В мегалотерее инновационного лидера Bakcell определен победитель розыгрыша 10-го люксового автомобиля. Победительницей еженедельного тиража стала Нармин Aмрахова.

Впереди абонентов Bakcell ждет еще больше впечатляющих призов! В ближайшие недели будут разыграны еще три автомобиля Zeekr 001, в финале своего счастливого победителя розыгрыша найдет долгожданный Porsche Cayenne.

Приобретайте пакет «Шанс», и вы тоже можете стать победителем розыгрыша Porsche Cayenne стоимостью 200 000 манатов!

 «Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES

Всего в лотерее Bakcell по выбору искусственного интеллекта 10 человек стали победителями розыгрыша Zeekr 001, 72 человека - победителями розыгрыша iPhone 17.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Снос старых домов в Сумгаите
Снос старых домов в Сумгаите Что говорят местные власти
16:20 697
Рубить нельзя оставить
Рубить нельзя оставить Про опасные деревья в Баку; фото; видео
15:53 899
Украина «осторожно» освобождает Купянск
Украина «осторожно» освобождает Купянск
15:40 1653
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ
В Азербайджане создается Единая система ЖКУ Экономист рассказал, как она будет работать
14:50 2345
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2198
Вылавирует ли?
Вылавирует ли? наша аналитика; все еще актуально
01:08 5880
CША настаивают: Донбасс должен уйти России
CША настаивают: Донбасс должен уйти России обновлено 16:20
16:20 7908
Путин с Трампом разменивает Европу
Путин с Трампом разменивает Европу экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
14 декабря 2025, 23:20 4743
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
Нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро
13:13 1412
В Азербайджане создана система «Единое окно»
В Азербайджане создана система «Единое окно» новость дополнена 13:40
13:40 2803
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена видео; обновлено 12:39
12:39 5557

