Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией

В период 44-дневной Отечественной войны отдельные круги, используя риторику врагов Анкары, обвиняли Турцию в поддержке Азербайджана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации «Концепции видения тюркского мира» в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, в то время муссировались новости о поставках оружия из Турции в Азербайджан, а также якобы переправке джихадистов: «То есть в период борьбы за освобождение Карабаха этими силами была совершена та же ошибка, что имела место в период трагедии на мосту Боралтан».

Эрдоган напомнил о расстреле советскими властями группы азербайджанцев, обратившихся за убежищем в Турции: «Власти того периода прекрасно знали о том, какая участь ждет азербайджанцев после перехода через мост Боралтан. Несмотря на это, было принято решение о выдаче, что бросило тень на власти Турции».

«Последние два столетия были полны проблем и вызовов не только для турецкого народа, но и всего тюркского мира. Предпринимались шаги по разобщению народов. В 1940-х годах само упоминание тюркского мира, наличия тюрок за пределами Турции, находилось под запретом», - сказал Эрдоган, указав на значимость консолидации всего тюркского мира.