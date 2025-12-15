USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Си предупредил чиновников

17:24

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал завышенные показатели экономического роста в Китае, пообещав наказать тех, кто реализует «безрассудные» и поверхностные проекты. Об этом он заявил, выступая на Центральной экономической рабочей конференции в Пекине. Газета «Жэньминь жибао» приводит выдержки из его речи.

Си Цзиньпин привел примеры нарушений: неоправданно большие индустриальные парки, беспорядочное расширение местных выставок и форумов, завышенная статистика, фальсифицированные даты начала строительства и «экономика, основанная на выставлении счетов».

«Все планирование должно основываться на фактах, стремиться к реальному и подлинному росту без преувеличений и содействовать высококачественному и устойчивому развитию. Те, кто нереалистичен, поспешен, безрассуден и действует хаотично, будут привлечены к строгой ответственности», — предупредил Си Цзиньпин.

Он считает, что чиновников следует оценивать не только по темпам роста ВВП, но и по их достижениям в обеспечении благополучия населения.

Китайский лидер перечислил задачи на следующий год в экономической сфере, все они направлены на решение проблемы «обеспечения средств к существованию населения», пишет газета. В частности, это необходимость стабилизации занятости и развитие сельского хозяйства. Говоря о достижениях за последние пять лет, он назвал замечательными научно-технические инновации в космосе, на суше и море.

Всемирный банк ожидает, что по итогам 2025 года рост ВВП Китая составит 4,5%, в 2026-м — 4%, при этом правительство установило целевой показатель на уровне примерно 5%. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют рост на 4,6% и 4,2% соответственно.

