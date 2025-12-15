USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Госслужба МЧС закрыла автомастерские в Баку

Государственная служба пожарной охраны (ГСПО) Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной ГСПО в автомастерских, принадлежащих Мамедову Ульви Чингиз оглу и Алишзаде Илькину Алипанах оглу, расположенных по адресу: ул. Мир Джалала, 63А, 9-й микрорайон, Бинагадинский район Баку, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Так, на объектах были обнаружены следующие нарушения:

- Система пожарной сигнализации на объектах не установлена в полном объеме, а существующая система неисправна;

- Электрическая система объектов не установлена в соответствии с требованиями «Правил установки электрооборудования»;

- Профилактическая проверка электрической системы не проводилась, и соответствующий акт не составлен;

- Объекты не полностью оборудованы огнетушителями, а имеющиеся огнетушители не обслуживались должным образом;

- На объектах хранятся и используются легковоспламеняющиеся смазочные материалы;

- Не представлены документы, касающиеся проектных изменений на объектах;

- Предприниматель организовал свою коммерческую деятельность в нежилой части многоэтажного жилого здания в нарушение соответствующих требований строительных норм и правил.

Отметим, что корреспондент haqqin.az ранее побывала на месте и выслушала жалобы местных жителей. Также был направлен запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу.

По заявлению МЧС, сложившаяся ситуация показывает, что в результате непрерывной работы объектов пожар, который может вспыхнуть в любой момент, быстро распространится, сделав трагедию неизбежной. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановке деятельности вышеуказанных цехов, где выявили грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности. Копия решения была представлена представителям объектов.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 489
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2787
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 276
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1929
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2828
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10070
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6606
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1213
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1004
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4677
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3243

