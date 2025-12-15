Госслужба МЧС закрыла автомастерские в Баку

Государственная служба пожарной охраны (ГСПО) Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной ГСПО в автомастерских, принадлежащих Мамедову Ульви Чингиз оглу и Алишзаде Илькину Алипанах оглу, расположенных по адресу: ул. Мир Джалала, 63А, 9-й микрорайон, Бинагадинский район Баку, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Так, на объектах были обнаружены следующие нарушения:

- Система пожарной сигнализации на объектах не установлена в полном объеме, а существующая система неисправна;

- Электрическая система объектов не установлена в соответствии с требованиями «Правил установки электрооборудования»;

- Профилактическая проверка электрической системы не проводилась, и соответствующий акт не составлен;

- Объекты не полностью оборудованы огнетушителями, а имеющиеся огнетушители не обслуживались должным образом;

- На объектах хранятся и используются легковоспламеняющиеся смазочные материалы;

- Не представлены документы, касающиеся проектных изменений на объектах;

- Предприниматель организовал свою коммерческую деятельность в нежилой части многоэтажного жилого здания в нарушение соответствующих требований строительных норм и правил.

Отметим, что корреспондент haqqin.az ранее побывала на месте и выслушала жалобы местных жителей. Также был направлен запрос в Министерство по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу.

По заявлению МЧС, сложившаяся ситуация показывает, что в результате непрерывной работы объектов пожар, который может вспыхнуть в любой момент, быстро распространится, сделав трагедию неизбежной. Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановке деятельности вышеуказанных цехов, где выявили грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности. Копия решения была представлена представителям объектов.