USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Азербайджан импортировали более 1 млн смартфонов

17:34 785

В январе–октябре 2025 года в Азербайджан было импортировано 1 млн 81 тыс. 332 смартфона на сумму 344 млн 206,6 тыс. долларов США.

Как сообщает Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта в количественном выражении сократился на 7,3%, или на 84,9 тыс. единиц, тогда как в стоимостном выражении вырос на 5,5%, или на 17,9 млн долларов США. Так, в первые 10 месяцев 2024 года в страну было ввезено 1 млн 166 тыс. 285 смартфонов на сумму 326 млн 243,6 тыс. долларов.

В отчетный период средняя импортная цена одного смартфона составила 541 манат, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 475,5 маната.

В указанный период смартфоны в Азербайджан в основном импортировались из Китая (863 тыс. 707 единиц), Вьетнама (205 тыс. 315 единиц), Индии (11 тыс. 439 единиц), Индонезии (606 единиц) и Южной Кореи (230 единиц). Средняя цена импорта составила: из Китая — 517 манатов, из Вьетнама — 619 манатов, из Индии — 989 манатов, из Индонезии — 472 маната, из Южной Кореи — 204 маната.

Отмечается, что за отчетный период из Азербайджана было экспортировано 1 428 смартфонов на сумму 256,2 тыс. долларов США. Экспорт осуществлялся в Грузию (803 единицы) и Чехию (625 единиц), при этом средняя экспортная цена составила 305 манатов.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 490
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2787
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 280
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1932
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2830
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10070
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6608
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1214
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1005
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4679
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3245

ЭТО ВАЖНО

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 490
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2787
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 280
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1932
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2830
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10070
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6608
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1214
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1005
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4679
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3245
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться