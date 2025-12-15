В Азербайджан импортировали более 1 млн смартфонов

В январе–октябре 2025 года в Азербайджан было импортировано 1 млн 81 тыс. 332 смартфона на сумму 344 млн 206,6 тыс. долларов США.

Как сообщает Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта в количественном выражении сократился на 7,3%, или на 84,9 тыс. единиц, тогда как в стоимостном выражении вырос на 5,5%, или на 17,9 млн долларов США. Так, в первые 10 месяцев 2024 года в страну было ввезено 1 млн 166 тыс. 285 смартфонов на сумму 326 млн 243,6 тыс. долларов.

В отчетный период средняя импортная цена одного смартфона составила 541 манат, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 475,5 маната.

В указанный период смартфоны в Азербайджан в основном импортировались из Китая (863 тыс. 707 единиц), Вьетнама (205 тыс. 315 единиц), Индии (11 тыс. 439 единиц), Индонезии (606 единиц) и Южной Кореи (230 единиц). Средняя цена импорта составила: из Китая — 517 манатов, из Вьетнама — 619 манатов, из Индии — 989 манатов, из Индонезии — 472 маната, из Южной Кореи — 204 маната.

Отмечается, что за отчетный период из Азербайджана было экспортировано 1 428 смартфонов на сумму 256,2 тыс. долларов США. Экспорт осуществлялся в Грузию (803 единицы) и Чехию (625 единиц), при этом средняя экспортная цена составила 305 манатов.