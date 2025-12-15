USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Объединенная служба водоснабжения обратилась к абонентам

фото
17:57 1391

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана продолжает свою деятельность по устранению проблем, которые могут возникнуть в системе водоснабжения в зимние месяцы. В основном это работы по промывке канализационных коллекторов, очистке смотровых колодцев и водоотводных решеток.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате проведения этих мероприятий трубопроводы могут беспрепятственно транспортировать как дождевую, так и сточную воду во время интенсивных дождей. Одновременно проводится осмотр канализационных насосных станций и приведение в рабочее состояние механического оборудования.

В зимние месяцы проблемы в основном возникают из-за замерзания счетчиков и магистральных распределительных сетей. В большинстве случаев при прокладке водопроводных труб примитивным способом необходимость изоляции не учитывается.

«Мы рекомендуем либо изолировать водяные трубы, либо прокладывать их под землей. Напоминаем потребителям о важности принятия необходимых профилактических мер для предотвращения сбоев в работе счетчиков, установленных в частных домах, дворах и коммерческих зданиях, из-за замерзания в морозные дни. В ночное время, когда заморозки наиболее сильные, впускной клапан счетчика следует закрыть, выпускной клапан оставить открытым, чтобы в счетчике не оставалось воды, крышку корпуса счетчика нужно держать закрытой. Для защиты от замерзания важно накрыть трубы и сам счетчик, находящиеся на открытом воздухе, теплыми материалами и заполнить внутреннюю часть корпуса древесной стружкой», - говорится в сообщении ведомства.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 491
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2788
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 280
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1934
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2830
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10070
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6608
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1214
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1006
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4681
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3248

ЭТО ВАЖНО

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 491
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2788
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 280
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1934
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2830
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10070
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6608
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1214
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1006
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4681
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться