Объединенная служба водоснабжения обратилась к абонентам

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана продолжает свою деятельность по устранению проблем, которые могут возникнуть в системе водоснабжения в зимние месяцы. В основном это работы по промывке канализационных коллекторов, очистке смотровых колодцев и водоотводных решеток.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате проведения этих мероприятий трубопроводы могут беспрепятственно транспортировать как дождевую, так и сточную воду во время интенсивных дождей. Одновременно проводится осмотр канализационных насосных станций и приведение в рабочее состояние механического оборудования.

В зимние месяцы проблемы в основном возникают из-за замерзания счетчиков и магистральных распределительных сетей. В большинстве случаев при прокладке водопроводных труб примитивным способом необходимость изоляции не учитывается.

«Мы рекомендуем либо изолировать водяные трубы, либо прокладывать их под землей. Напоминаем потребителям о важности принятия необходимых профилактических мер для предотвращения сбоев в работе счетчиков, установленных в частных домах, дворах и коммерческих зданиях, из-за замерзания в морозные дни. В ночное время, когда заморозки наиболее сильные, впускной клапан счетчика следует закрыть, выпускной клапан оставить открытым, чтобы в счетчике не оставалось воды, крышку корпуса счетчика нужно держать закрытой. Для защиты от замерзания важно накрыть трубы и сам счетчик, находящиеся на открытом воздухе, теплыми материалами и заполнить внутреннюю часть корпуса древесной стружкой», - говорится в сообщении ведомства.