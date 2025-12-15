Киев и восток Украины в шаге от блэкаута

Энергетическая система Украины оказалась в критическом состоянии на фоне массированных российских обстрелов, а Киев и восточные регионы страны находятся на пороге масштабного блэкаута. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Источники газеты указывают, что удары со стороны России могут полностью нарушить работу линий электропередачи, идущих с запада страны, где сегодня сосредоточено основное производство электроэнергии в Украине. По их оценкам, такой сценарий фактически разделит энергосистему на две части и может привести к блэкауту на востоке страны.

«Мы, если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке Украины, то очень близко к этому», – заявил изданию высокопоставленный украинский дипломат.

Собеседники журналистов также отмечают, что угроза масштабного отключения нависла и над столицей.

«Сейчас мы в шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве», – сообщил WP источник, знакомый с положением дел в энергетической сфере.

Как подчеркнул заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, воздушные атаки на объекты энергетики учащаются, что существенно сокращает время, необходимое для восстановительных работ. Вместе с тем издание напоминает, что в 2022 году после блэкаута подача электроэнергии была возобновлена уже через два дня, и собеседники журналистов дают понять, что и в нынешней ситуации худшего сценария можно избежать.

«Если Украина получит необходимые материалы для быстрого ремонта, а Россия не будет повторно бомбить те же места, ремонт может быть проведен быстро, и это не будет «концом света», – указал источник издания.

Президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар в то же время прогнозирует нестабильную работу энергосистемы Украины на протяжении всей зимы и даже весной.